МЗС терміново звернулося до українців у Росії: подробиці

Українців просять терміново їхати з РФ

МЗС України звернулося до наших громадян, які зараз перебувають у Росії, і просить негайно покинути цю країну. А тих, хто планує поїздки туди, терміново відкласти їх.

На сайті відомства йдеться про те, що через посилення російської агресії проти України, росіянам не зможуть надавати консульську допомогу в країні-агресорі.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, негайно залишити її територію", — йдеться у заяві.

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Якщо в українців зараз виникнуть складності будь-якого роду, МЗС опублікувало контактні дані зарубіжних дипломатичних установ України на території РФ:

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін визнав "ДНР" та "ЛНР", після чого заявив, що "Мінських домовленостей більше не існує". Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися керівники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Крім того, Путін висунув умови Україні – демілітаризація та відмова від вступу до НАТО.