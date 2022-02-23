МИД срочно обратилось к украинцам в России: подробности

Украинцев просят срочно уезжать из РФ

МИД Украины обратилось к нашим гражданам, которые сейчас находятся в России, и просит немедленно покинуть ее. А тех, кто планирует поездки туда, — срочно отложить их.

На сайте ведомства говорится о том, что из-за усиления российской агрессии против Украины россиянам не смогут предоставлять консульскую помощь в стране-агрессоре.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране — немедленно покинуть ее территорию", — говорится в заявлении.

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Если у украинцев сейчас возникнут сложности любого рода, МИД опубликовал контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории РФ:

Напомним, президент России Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР", после чего заявил, что "Минских договоренностей больше не существует". Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало подлинной депортации мирного населения на территорию России.

Кроме того, Путин выдвинул условия Украине – демилитаризация и отказ от вступления в НАТО.