Если Россия захватит Киев: власти рассказали об уничтожении данных украинцев

План "Б" для Украины не нов: его придумали после захвата Крыма и начала войны на Донбассе 8 лет назад

Власти Украины готовятся к различным сценариям на фоне угроз РФ и знают, как действовать даже при худшем раскладе.

По словам зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктора Жоры, если армия России атакует Киев, то все цифровые данные на серверах (в том числе и конфиденциальная информация про украинцев) будут немедленно уничтожены. Об этом чиновник сказал в интервью для Politico.

Такой план для Украины не нов: централизацию компьютерных систем правительство начало еще 8 лет назад — после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Виктор Жора говорит, что если случится вторжение, то киберкоманды мгновенно выполнят специальный приказ — закрыть доступ к важной информации. Центральные системы в Киеве тут же отключат, а резервные копии перебросят в надежное место. Однако все это произойдет только в крайнем случае.

Напомним, на фоне признания Россией независимыми так называемых "ЛДНР" украинский бизнес передает миллионы гривен на борьбу с агрессором.