Укр

Если Россия захватит Киев: власти рассказали об уничтожении данных украинцев

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Данные хранятся на серверах Новость обновлена 23 февраля 2022, 09:36
Данные хранятся на серверах

План "Б" для Украины не нов: его придумали после захвата Крыма и начала войны на Донбассе 8 лет назад

Власти Украины готовятся к различным сценариям на фоне угроз РФ и знают, как действовать даже при худшем раскладе.

По словам зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктора Жоры, если армия России атакует Киев, то все цифровые данные на серверах (в том числе и конфиденциальная информация про украинцев) будут немедленно уничтожены. Об этом чиновник сказал в интервью для Politico.

Такой план для Украины не нов: централизацию компьютерных систем правительство начало еще 8 лет назад — после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Виктор Жора говорит, что если случится вторжение, то киберкоманды мгновенно выполнят специальный приказ — закрыть доступ к важной информации. Центральные системы в Киеве тут же отключат, а резервные копии перебросят в надежное место. Однако все это произойдет только в крайнем случае.

Напомним, на фоне признания Россией независимыми так называемых "ЛДНР" украинский бизнес передает миллионы гривен на борьбу с агрессором.

Теги:
#Киев #Россия #Вторжение #агрессия РФ
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