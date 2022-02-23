Украинские компании передают миллионы гривен для борьбы с армией РФ: в сети настоящий флешмоб

Украинский бизнес массово перечисляет деньги на армию.

На фоне признания Россией независимыми так называемых "ЛДНР" и официальном введении войск на оккупированный Донбасс, украинский бизнес передает миллионы гривен на борьбу с агрессором.

Так один из крупнейших благотворительных фондов по поддержке армии "Вернись живым" за последние сутки получил рекордную финансовую поддержку.

Наибольший вклад сделал основатель IT-платформы DOU Максим Ищенко – он одним платежом пожертвовал военным 5 млн грн.

На своей странице в Facebook, Ищенко опубликовал квитанцию о переводе платежа.

"В интервью ДОУ Олег Карпенко из фонда Повернись Живим сказал, что их цель по фандрайзингу на этот год 25 млн. С учётом последних событий думаю 25 млн надо собрать не за год, а за месяц. А еще лучше до конца этого месяца", — подписал пост IT-предприниматель.

Пользователи одобрили такой поступок и отметили, что это "лучше тысячи слов".

Отметим, что "Вернись живым" — один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IT-специалист из Киева Виталий Дейнега. Каждый желающий может перечислить деньги с помощью специальной платформы.

Отметим, что 22 февраля президент Владимир Зеленский объявил введение налоговых каникул на Украине. А 23 февраля запланирована встреча с представителями крупного бизнеса.