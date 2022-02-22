Программа экономического патриотизма: Зеленский пообещал послабление для бизнеса (видео)

На предпринимателей снизится налоговое давление

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время отечественные бизнесмены смогут платить ограниченное количество налогов. Также уменьшится количество их проверок специальными службами, а число программ поддержки предпринимательства наоборот станет больше.

Об этом президент заявил во время официального обращения к нации во вторник, 22 февраля.

По словам Зеленского, с сегодняшнего дня в Украине начнет действовать специальная "Программа экономического патриотизма". Она заключается в поощрении украинцев работать на благо государства, обогащая госбюджет, из которого, в свою очередь, финансируется армия.

"Патриот — это тот, кто сражается с врагом за свою землю, и тот, кто вкладывается в нее деньгами, создавая рабочие места", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Среди обещанных нововведений, касающихся вышеупомянутой программы, есть:

уменьшение давления посредством налогов и проверок на предпринимателей;

внедрение новых целевых программ экономической поддержки для отдельных категорий бизнеса;

локализация отечественного производства;

снижение НДС на горючее, что должно "опустить" цены на заправках.

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Отметим, что с очередным обращением Владимир Зеленский выступил после признания Россией "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, а также подготовки Украины к разрыву дипотношений с РФ. При этом, несмотря на неспокойную ситуацию на Донбассе, президент не говорит о необходимости всеобщей мобилизации. В то же время объявят призыв военных резервистов, чтобы подготовить армию к возможным нажатиям со стороны Кремля.

Еще "Телеграф" писал, что свою поддержку Украине выразил американский президент Джозеф Байден, введя жесткие санкции против РФ. Также рычаг экономических ограничений использовали и другие мировые лидеры.