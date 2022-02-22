Пригрозил Кремлю: Байден выступил с обращением касаемо признанием Россией "ЛДНР"

В Белом доме очень огорчены последними решениями Москвы

Во вторник, 22 февраля, американский президент Джозеф Байден выступил с официальным обращением касаемо признания Россией "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Он назвал подобные действия недопустимыми и объяснил, как будет дальше действовать Вашингтон.

Подробности сообщает "Телеграф", отслеживавший обращений в прямом эфире.

В первую очередь Байден высказал свою поддержку Украине, которая оказалась в очень непростой ситуации. Однако Штаты не планируют отступать от своих изначальных обещаний и придерживаются принципа территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"На самом деле они [в Кремле — ред.] объявили, что Россия отрезает себе часть Украины", — заявил американский лидер.

По словам Байдена, Владимир Путин почему-то считает, что имеет право на создание новых государств. Однако это является прямым нарушением международного права.

Что касаемо России, то в Белом доме распорядились прямо сейчас ввести санкции касаемо двух больших банков и суверенного долга России (не сможет торговать облигациями на внешних рынках и т.п.). Также под ограничения попадут некоторые представители российской элиты и их семьи, которые приближены к российскому правительству. Не будет дальше продвигаться и "Северный поток-2".

Также Байден заверил, что если Россия не выведет армию из Донбасса, он отдаст приказ об усилении армии НАТО на границе с Украиной. Это касается Латвии и других представителей Альянса.

При этом в США все еще убеждены, что Кремль не отказался от идеи полномасштабной атаки на Украину. Об этом, по мнению американского президента, свидетельствует скопление армии РФ у границ Украины и постоянные обстрелы на Донбассе.

Единственной виновницей вероятной войны Байден считает Российскую Федерацию. Однако и Штаты, и европейские союзники Украины готовы действовать вместе и жестко.

"Весь мир вчера услышал перекрученную историю мира. Ничего в его ремарках [Путина — ред.] не свидетельствовало о готовности к диалогу. Он прямо напал на существование Украины, как самостоятельного государства", — сказал Байден.

Всего выступление американского лидера заняло чуть меньше 10 минут.

Напомним, что многие мировые лидеры также объявили о введении экономических ограничений против России и отдельных ее граждан. В перечень таких вошли Великобритания, Германия и в целом Европейский союз. Позже стало известно, кто именно попадет под санкции от ЕС.

К такому шагу их побудило решение Кремля признать "ДНР" и "ЛНР" самостоятельными "республиками", а также позволить своим войскам входить на территорию других государств. К слову, российский президент Владимир Путин заявил — границы "ЛДНР" будут определены всей территорией Луганской и Донецкой областей.