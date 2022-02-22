Програма економічного патріотизму: Зеленський пообіцяв послаблення для бізнесу (відео)

На підприємців знизиться податковий тиск

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом вітчизняні бізнесмени зможуть платити обмежену кількість податків. Також зменшиться кількість їхніх перевірок спеціальними службами, а число програм підтримки підприємництва навпаки стане більшим.

Про це президент заявив під час офіційного звернення до нації у вівторок, 22 лютого.

За словами Зеленського, від сьогодні в Україні почне діяти спеціальна "Програма економічного патріотизму". Вона полягає у заохоченні українців працювати на благо держави, збагачуючи держбюджет, з якого, в свою чергу, фінансується армія.

"Патріот — це той, хто б'ється з ворогом за свою землю, і той, хто вкладається в неї грошима, створюючи робочі місця", — підкреслив Володимир Зеленський.

Серед обіцяних нововведень, що стосуються вищезгаданої програми, є:

зменшення тиску у вигляді податків та перевірок на підприємців;

запровадження нових цільових програм економічної підтримки для окремих категорій бізнесу;

локалізація вітчизняного виробництва;

зниження ПДВ на пальне, що має "опустити" ціни на заправках.

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Зазначимо, що з черговим зверненням Володимир Зеленський виступив після визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей, а також підготовки України до розриву дипвідносин із РФ. При цьому, попри неспокійну ситуацію на Донбасі, президент не говорить про необхідність загальної мобілізації. Натомість наразі оголосять призов військових резервістів, аби підготувати армію до можливих натисків з боку Кремля.

Ще "Телеграф" писав, що свою підтримку Україні висловив американський президент Джозеф Байден, запровадивши жорсткі санкції проти РФ. Також важіль економічних обмежень використали й інші світові лідери.