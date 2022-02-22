Пригрозив Кремлю: Байден виступив зі зверненням щодо визнання Росією "ЛДНР"

У Білому домі дуже засмучені останніми рішеннями Москви

У вівторок, 22 лютого, американський президент Джозеф Байден виступив з офіційним зверненням щодо визнання Росією "незалежності" окупованих територій Донбасу. Він назвав подібні дії неприпустимими і пояснив, як далі діятиме Вашингтон.

Подробиці повідомляє "Телеграф", який відстежував звернень у прямому ефірі.

Насамперед Байден висловив свою підтримку Україні, яка опинилася у дуже непростій ситуації. Проте Штати не планують відступати від своїх початкових обіцянок і дотримуються принципу територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

"Насправді вони [в Кремлі — ред.] оголосили, що Росія відрізає собі частину України", — заявив американський лідер.

За словами Байдена, Володимир Путін чомусь вважає, що має право на створення нових держав. Однак це є прямим порушенням міжнародного права.

Що стосується Росії, то в Білому домі розпорядилися прямо зараз ввести санкції щодо двох великих банків та суверенного боргу Росії (не зможе торгувати облігаціями на зовнішніх ринках тощо). Також під обмеження потраплять деякі представники російської еліти та їхні сім’ї, які наближені до російського уряду. Не далі просуватиметься і "Північний потік-2".

Байден також запевнив, що якщо Росія не виведе армію з Донбасу, він віддасть наказ про посилення армії НАТО на кордоні з Україною. Це стосується Латвії та інших представників Альянсу.

При цьому США ще переконані, що Кремль не відмовився від ідеї повномасштабної атаки на Україну. Про це, на думку американського президента, свідчить скупчення армії РФ біля кордонів України та постійні обстріли на Донбасі.

Єдиною винуватцем ймовірної війни Байден вважає Російську Федерацію. Проте і Штати, і європейські союзники України готові діяти разом та жорстко.

"Весь світ учора почув перекручену історію світу. Нічого у його ремарках [Путіна — ред.] свідчило про готовність до діалогу. Він прямо напав на існування України як самостійної держави", — сказав Байден.

Усього виступ американського лідера зайняв трохи менше 10 хвилин.

Нагадаємо, що багато світових лідерів також оголосили про запровадження економічних обмежень проти Росії та окремих її громадян. До переліку таких увійшли Великобританія, Німеччина та загалом Європейський Союз. Згодом стало відомо, хто саме потрапить під санкції від ЄС.

До такого кроку їх спонукало рішення Кремля визнати "ДНР" та "ЛНР" самостійними "республіками", а також дозволити своїм військам входити на територію інших держав. До речі, російський президент Володимир Путін заявив — кордони "ЛДНР" будуть визначені всією територією Луганської та Донецької областей.