Заява Байдена щодо Росії та визнання "незалежності ЛДНР" (повне відео)

Виступ президента США щодо визнання Росією "ЛДНР"

У вівторок, 22 лютого, президент США Джо Байден виступив з офіційним зверненням щодо визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР".

Тут ви можете ознайомитися з повним відео виступу американського лідера:

Раніше США вже відреагували на рішення російського президента Володимира Путіна, який 21 лютого визнав "незалежність" т.зв. "ЛДНР".