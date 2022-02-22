Заява Байдена щодо Росії та визнання "незалежності ЛДНР" (повне відео)
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Виступ президента США щодо визнання Росією "ЛДНР"
У вівторок, 22 лютого, президент США Джо Байден виступив з офіційним зверненням щодо визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР".
Тут ви можете ознайомитися з повним відео виступу американського лідера:
Раніше США вже відреагували на рішення російського президента Володимира Путіна, який 21 лютого визнав "незалежність" т.зв. "ЛДНР".
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