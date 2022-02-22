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Заява Байдена щодо Росії та визнання "незалежності ЛДНР" (повне відео)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Джо Байден Новина оновлена 22 лютого 2022, 21:56
Джо Байден

Виступ президента США щодо визнання Росією "ЛДНР"

У вівторок, 22 лютого, президент США Джо Байден виступив з офіційним зверненням щодо визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР".

Тут ви можете ознайомитися з повним відео виступу американського лідера:

Раніше США вже відреагували на рішення російського президента Володимира Путіна, який 21 лютого визнав "незалежність" т.зв. "ЛДНР".

Теги:
#США #Росія #Донбас #Джо Байден
Джо Байден
Новини США
Заява Байдена щодо Росії та визнання "незалежності ЛДНР" (повне відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
Заява Байдена щодо Росії та визнання "незалежності ЛДНР" (повне відео)
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