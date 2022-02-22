Заявление Байдена по России и признанию "независимости ЛДНР": онлайн-трансляция
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Выступление президента США по поводу признания Россией "ЛДНР"
Во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден выступит с официальным обращением по поводу признания Россией "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию выступления американского лидера:
Ранее в США уже отреагировали на решение российского президента Владимира Путина, который 21 февраля признал "независимость" т.н. "ЛДНР".
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