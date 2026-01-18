"У нас нет света, но у нас есть тепло": украинцы высмеивают новый "оптимистический" хит Тины Кароль

Певица попала в скандал из-за новой песни о блекауте

Новая композиция Тины Кароль оказалась в центре активных дискуссий в соцсетях. Речь идет о песне со строчками об отсутствии света, тепла и воды, но с акцентом на единство и "добро". Этот контраст и послужил поводом для широкой реакции пользователей TikTok.

Что следует знать

Песня Тины Кароль о "тепле" и "добре" в условиях отсутствия света и отопления вызвала неоднозначную реакцию в сети

Пользователи массово записывают иронические видео под трек, демонстрируя реальные бытовые трудности при отключении электроэнергии

Фрагмент звучит так: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Тина Кароль сняла видео под собственный трек, где певица сидит в темной комнате без света и с чашкой чая в руках.

Пользователи сети возмущены собственно текстом песни и шутят о том, что певице пришлось выключить свет для того, чтобы снять это видео.

"У нас нет света, потому что депутаты украли бабло. Подняли акциз, закрыли границу. Нет воды, не могу смыть в унитазе, но пока нас развлекают такие "певцы", понимаю что это еще не все";

"Свет в комнате пришлось выключить, чтобы клип снять";

"У нас нет света, нет тепла, на чем греть пищу у нас тоже нет. И в куртках даже спим мы, и в доме +5…"

Комментарии под видео Тины Кароль. Фото: TikTok

После релиза пользователи начали массово записывать видео в собственных домах – в темноте, без отопления или воды – используя отрывок трека. Часть роликов сопровождается ироническими или саркастическими подписями, в частности об "ощущении счастья" в условиях многочасовых отключений.

По мнению пользователей, жизнерадостный тон песни диссонирует с реальностью бытовых условий, в которых находятся тысячи людей. В спостах и видео звучит мнение, что появление такого трека именно сейчас воспринимается неоднозначно, вне зависимости от заложенного месседжа автора.

