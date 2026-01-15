Клип в храме и статус "террориста" в РФ: самые громкие скандалы вокруг Сергея Жадана

Почему церковь требовала удалить клип Жадана и за что на него "охотятся" оккупанты

Сергей Жадан — известный украинский писатель, лидер группы "Жадан и Собаки", волонтер и военный, имеющий двоих детей. Он ассоциируется со сценой, книгами, войной и активной гражданской позицией, но вместе с признанием к нему регулярно "приходят" скандалы. Среди них – религиозные претензии, уголовные дела от РФ, и мгновенные баны в соцсетях от самого Жадана.

Что следует знать

Совместный клип Жадана и Кристины Соловий спровоцировал скандал с представителями УГКЦ из-за съемок во львовском храме, предварительно согласованных со стороны Церкви

Российские оккупационные структуры возбудили против художника "уголовное дело", обвинив его в идеологической поддержке украинской армии

У писателя был опыт ареста в Беларуси из-за российских "черных списков"

Религиозный "хайп"

В октябре 2023 года Сергей Жадан вместе с певицей Кристиной Соловий выпустили клип на песню "Сердце", где съемки частично проходили в церкви Святого Андрея во Львове. По замыслу авторов, это должно быть чувственно и красиво, но вызвало критику со стороны верующих и церкви. Представители УГКЦ официально попросили удалить видео с YouTube, потому что использование храмового пространства и присутствие кадров с ЛГБТ-символикой, по их мнению, не соответствовали сакральному контексту места.

Это вызвало возмущение среди части верующих и даже привело к временным ограничениям на съемки во львовских церквях без соответствующих разрешений иерархов. Жадан же заверил, что церковь не вводили в заблуждение и сообщали о каждой сцене клипа перед началом съемок.

Сергей Жадан и Кристина Соловий

Жадан — "идеологический вдохновитель"

В июне 2025-го российские оккупационные "власти" и официально возбудили уголовное дело против Сергея Жадана, назвав его "идеологическим вдохновителем незаконного вооруженного формирования Украины". По данным этих пропагандистских источников, ему инкриминировали "финансирование терроризма", участие в незаконном военном формировании и дискредитацию ВС РФ. Жадан обнародовал скриншоты и комментировал это лаконично: "Люблю свою работу".

Комментарий Сергея Жадана по уголовному делу в РФ. Фото: Facebook

"Отсутствие" комментариев

Помните ли вы комментарии под сообщениями Жадана о войне и службе? Наверное, нет, потому что они быстро исчезают. Многие заметили, что любой критический или даже юмористический комментарий под сообщениями о его службе почти моментально блокируется. Это заметили пользователи соцсети Х.

Комментарии под сообщениями Жадана. Фото: Х

Комментарии под сообщениями Жадана. Фото: Х

Задержание в Минске

В 2017 году Сергея Жадана задержала полиция в Минске, потому что оказалось, что ему запрещен въезд в Беларусь из-за предварительного запрета на въезд в Россию из-за "причастности к террористической деятельности". Артист провел ночь в милицейской камере, но впоследствии был отпущен после содействия украинскому МИД.

