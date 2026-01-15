Кліп у храмі та статус "терориста" в РФ: найгучніші скандали навколо Сергія Жадана

Чому церква вимагала видалити кліп Жадана і за що на нього "полюють" окупанти

Сергій Жадан — відомий український письменник, лідер гурту "Жадан і Собаки", волонтер та військовослужбовець, який має двох дітей. Він асоціюється зі сценою, книгами, війною та активною громадянською позицією, але разом із визнанням до нього регулярно "приходять" скандали. Серед них — релігійні претензії, кримінальні справи від РФ, і миттєві бани в соцмережах від самого Жадана.

Що варто знати

Спільний кліп Жадана та Христини Соловій спровокував скандал із представниками УГКЦ через знімання у львівському храмі, що попередньо було погоджено з боку Церкви

Російські окупаційні структури порушили проти митця "кримінальну справу", звинувативши його в ідеологічній підтримці українського війська

Письменник має досвід арешту в Білорусі через російські "чорні списки"

Релігійний "хайп"

У жовтні 2023-го року Сергій Жадан разом із співачкою Христиною Соловій випустили кліп на пісню "Серце", де зйомки частково відбувалися в церкві Святого Андрія у Львові. За задумом авторів, це мало бути чуттєво і красиво, але викликало критику з боку вірян та власне церкви. Представники УГКЦ офіційно попросили видалити відео з YouTube, бо використання храмового простору та присутність кадрів із ЛГБТ-символікою, на їхню думку, не відповідали сакральному контексту місця.

Це викликало хвилю обурення серед частини вірян і навіть призвело до тимчасових обмежень на зйомки в львівських церквах без відповідних дозволів ієрархів. Жадан же запевнив, що церкву не вводили в оману і повідомляли про кожну сцену кліпу перед початком знімань.

Сергій Жадан і Христина Соловій

Жадан — "ідеологічний натхненник"

У червні 2025-го російські окупаційні "влади" офіційно порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана, назвавши його "ідеологічним натхненником незаконного збройного формування України". За даними цих пропагандистських джерел, йому інкримінували "фінансування тероризму", участь у незаконному військовому формуванні та дискредитацію ЗС РФ. Жадан оприлюднив скріншоти і коментував це лаконічно: "Люблю свою роботу".

Коментар Сергія Жадана щодо кримінальної справи в РФ. Фото: Facebook

"Відсутність" коментарів

Чи пам'ятаєте ви коментарі під дописами Жадана про війну і службу? Майбуть, ні, бо вони швидко зникають. Багато хто помітив, що будь-який критичний або навіть гумористичний коментар під дописами про його службу майже моментально блокується. Це помітили користувачі соцмережі Х.

Коментарі під дописами Жадана. Фото: Х

Коментарі під дописами Жадана. Фото: Х

Затримання в Мінську

У 2017 році Сергія Жадана затримала поліція в Мінську, бо виявилося, що йому заборонений в’їзд до Білорусі через попередню заборону на в’їзд у Росію через "причетність до терористичної діяльності". Артист провів ніч у міліцейській камері, але згодом його відпустили після сприяння українському МЗС.

