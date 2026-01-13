Від тихих шлюбів до скандальних кліпів: що відомо про жінок Сергія Жадана

У шлюбах письменник був 12 і 15 років

Сергій Жадан — відомий український письменник і фронтмен гурту "Жадан і Собаки". У шлюбі він був двічі, а також мав роман із Христиною Соловій та імовірні стосунки із нардепкою Соломією Бобровською.

Що варто знати

Сергій Жадан був у шлюбі із Світланою Олешко і Іриною Куніциною — від обох стосунків у нього є діти — син Іван і донька Марія

Після другого розлучення письменник мав роман із Христиною Соловій

Поява народної депутатки Соломії Бобровської на обкладинці музичного альбому Жадана у 2024 році спровокувала обговорення їхнього ймовірного роману

Що відомо про перший шлюб Жадана

У 1995-му Сергій Жадан вперше одружився зі Світланою Олешко — режисеркою харківського театру "Арабески". Свою сім'ю вони будували близько дванадцяти років.

Сергій Жадан зі Світланою Олешко. Фото: соцмережі

У пари з'явився первісток — син Іван. Після розлучення із дружиною у 2009 році Сергій зберігав із сином та колишньою обраницею дружні стосунки. Зараз Івану 29 років. Письменник ділився, що якщо його син виявить бажання долучитися до сил оборони, він його підтримає.

Світлана Олешко, Сергій Жадан, їхній син Іван і донька Сергія. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

Світлана пішла із життя у 2024 році. Воно довго боролося із хворобою, ймовірно, онкологією, як повідомляла Оксана Забужко. Світлана продовжувала працювати під час війни, навіть попри недугу, останні свої роки вона провела у Польщі.

Світлана Олешко. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

Що відомо про другий шлюб Сергія Жадана

У 2008 році Жадан узяв шлюб із Іриною Куніциною. Вони познайомилися у харківському видавництві, де Ірина працювала з книжками Жадана. Це був другий і довший за часом шлюб письменника.

У подружжя народилася дочка Марія. Про Ірину публічно відомо не так багато. Пара завжди намагалася тримати особисте поза медійним шумом, і їхній союз не був публічним.

Сергій Жадан з ексдружиною Іриною і донькою Марією. Фотото: Facebook

Однак у 2023 році пара офіційно розірвала шлюб — рішення суду визнало, що вони давно не живуть разом і не підтримують спільний побут. Процес пройшов без публічного конфлікту, обидві сторони навіть не з’явилися на засіданні суду, попросивши розглянути справу без їхньої участі. Ірина керувала благодійним фондом Сергія, однак чи лишилася вона досі на цій посаді, — не відомо.

Сергій Жадан і Ірина Куніцина. Фото: Facebook

Роман із Христиною Соловій

Після розлучення з Іриною у ЗМІ почали активно обговорювати можливі нові стосунки Жадана зі співачкою Христиною Соловій. У 2022 році вони знялися разом у кліпі на пісню "Юність", де зіграли закохану пару, яка пристрасно цілується.

Також їх помітили в одному із львівських парків у квітні 2023 року. Жадан і Соловій гуляли, тримаючись за руки.

Сергій Жадан і Христина Соловій. Фото: соцмережі

Згодом пара випустила спільний трек — "Серце" і кліп до нього. У відеоролику Христина сиділа на троні у червоному корсеті.

Сергій Жадан і Христина Соловій на шоу "20:23". Фото: скріншот YouTube

Сама Соловій в інтерв’ю Маші Єфросиніній розповідала, що їхні стосунки почалися ще до війни, коли вони активно спілкувалися онлайн та навіть почали зустрічатися в реальному житті. Їхній роман закінчився з ініціативи співачки, адже вона зізналася, що закохалася в іншого.

Чутки про роман із Соломією Бобровською

У 2024 році у медіапросторі почали з’являтися чутки про роман між Сергієм Жаданом та народною депутаткою Соломією Бобровською, представницею партії "Голос". Вони з'явилися після того, як політикиня опинилася на обкладинці альбому гурту "Жадан і Собаки".

Обкладинка до альому гурту "Жадан і Собаки". Фото: instagram.com/solomia.bobrovska

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Сергія Жадана. Син успадкував зовнішність батька, а донька — його талант.