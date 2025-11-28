Із першою розлучився за півтора року, а з другою прожив 30 років: що відомо про жінок Михайла Поплавського

Перша дружина артиста зараз живе у селі, а про другу нічого не відомо

Михайло Поплавський — народний артист України і ректор Київського університету культури і мистецтв. Ще у молодості він був у "тренді", завжди виглядав модно і був двічі у шлюбі. Вперше співак одружився рано і досить швидко розлучився.

Що варто знати

Михайло Поплавський був одружений двічі, і обидві його дружини мали ім'я Людмила

Перший шлюб з медсестрою Людмилою Глімбієвською тривав лише півтора року, а другий — 30 років

У другому шлюбі з Людмилою у співака народився син Олександр

Що відомо про перший шлюб Михайла Поплавського

Вперше артист одружився у віці 24 роки. Його обраницею стала 20-річна медсестра сільського фельдшерського пункту Людмила Глімбієвська.

Весілля Поплавського і його першої дружини

Вона в інтерв’ю розповідала, що з Поплавським познайомилася, коли тільки почала працювати у лікарні. Михайло тоді був завідувачем клубу. За словами Людмили, між ними швидко розгорілися почуття, але дівчина тоді була у стосунках з іншим. Коханого вона покинула, а згодом вийшла заміж за артиста.

Людмила Глімбієвська

Вони зіграли велике весілля, проте шлюб тривав недовго — за півтора року пара розлучилася. Михайло став професійно займатися музикою, а Людмила залишилася у селі. Жінка зізнавалася, що через багато років Поплавський допоміг її доньці вступити до Київського інституту.

Перша дружина Поплавського Людмила

Друга дружина Поплавського

Вдруге артист одружився також із Людмилою. У цьому шлюбі у Михайла з’явився спадкоємець, який вважається єдиним "офіційним" — син Олександр. Із другою дружиною Поплавський прожив понад 30 років.

Михайло Поплавський з другою дружиною

Про Людмилу Поплавську в мережі немає багато інформації. Зазначається, що зі співаком вона познайомилася на дискотеці і на той момент навчалася в університеті. Також відомо, що вона працювала у туристичній сфері.

Михайло Поплавський із дружиною Людмилою

Людмила залишалася у тіні зіркового чоловіка і вкрай рідко з’являлася на публіці. Шлюб розірвався у 2009 році.

"Нас нічого не пов’язувало, і ми розлучилися. Сьогодні багато чоловіків і жінок мучаться один з одним. Краще розлучитися та бути щасливими. Це моя позиція", — зізнавався Поплавський

Раніше "Телеграф" розповідав, що піар-проєкт "Співаючий ректор як технологія" відзначає вже 30 років. Пісня "Юний орел" стала однією з найвпізнаваніших в Україні та давно асоціюється з постаттю Михайла Поплавського.