С первой развелся через полтора года, а со второй прожил 30 лет: что известно о женщинах Михаила Поплавского

Первая жена артиста сейчас живет в деревне, а о второй ничего не известно

Михаил Поплавский – народный артист Украины и ректор Киевского университета культуры и искусств. Еще в молодости он был в "тренде ", всегда выглядел модно и был дважды в браке. Впервые певец женился рано и довольно быстро развелся.

Что следует знать

Михаил Поплавский был женат дважды, и обе его жены имели имя Людмила

Первый брак с медсестрой Людмилой Глимбиевской длился всего полтора года, а второй — 30 лет

Во втором браке с Людмилой у певца родился сын Александр

Что известно о первом браке Михаила Поплавского

Впервые артист женился в возрасте 24 года. Его избранницей стала 20-летняя медсестра сельского фельдшерского пункта Людмила Глимбиевская.

Свадьба Поплавского и его первой жены

Она в интервью рассказывала, что с Поплавским познакомилась, когда начала работать в больнице. Михаил тогда был заведующим клубом. По словам Людмилы, между ними быстро разгорелось чувство, но девушка тогда была в отношениях с другим. Возлюбленного она бросила, а потом вышла замуж за артиста.

Людмила Глимбиевская

Они сыграли большую свадьбу, однако брак длился недолго — через полтора года пара развелась. Михаил стал профессионально заниматься музыкой, а Людмила осталась в деревне. Женщина признавалась, что много лет спустя Поплавский помог ее дочке поступить в Киевский институт.

Первая жена Поплавского Людмила

Вторая жена Поплавского

Второй раз артист женился также на Людмиле. В этом браке у Михаила появился наследник, который считающийся единственным "официальным" — сын Александр. Со второй женой Поплавский прожил больше 30 лет.

Михаил Поплавский со второй женой

О Людмиле Поплавской в сети нет много информации. Отмечается, что с певцом она познакомилась на дискотеке и в тот момент училась в университете. Также известно, что она работала в сфере туризма.

Михаил Поплавский с женой Людмилой

Людмила оставалась в тени звездного мужчины и очень редко появлялась на публике. Брак разорвался в 2009 году.

"Нас ничего не связывало, и мы расстались. Сегодня многие мужчины и женщины мучаются друг с другом. Лучше расстаться и быть счастливыми. Это моя позиция", — признавался Поплавский

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пиар-проект "Поющий ректор как технология" отмечает уже 30 лет. Песня "Юный орел" стала одной из самых узнаваемых в Украине и давно ассоциируется с фигурой Михаила Поплавского.