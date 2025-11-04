Дерзкая, с ярким макияжем и копной рыжих волос: как в молодости выглядела Алла Пугачева

Артистка быстро стала настоящей суперзвездой в Советском союзе

Алла Пугачева — настоящая суперзвезда советской и российской сцены, которая после начала полномасштабной войны в Украине выехала из России и теперь с мужем и детьми живет за границей. Артистка всегда была яркой личностью и собрала целую армию фанатов. Однако все знают, какой она была в молодости.

Что стоит знать:

Успех пришел к Пугачевой в 1975 году после песни "Арлекино" на фестивале "Золотой Орфей"

К 1980-м годам Пугачева стала национальным символом и собрала многомиллионную армию фанатов

Артистка покорила публику дерзкой харизмой, яркими образами и уверенностью в себе

"Телеграф" рассказывает, что известно о Пугачевой в начале ее карьеры и чем она покорила советских людей.

Пугачева в молодости — какой она была

Алла Пугачева родилась в Москве 15 апреля 1949 года, сейчас ей 76 лет. Она происходит из обычной рабочей семьи, ее детство прошло в послевоенной столице. Уже с раннего возраста у будущей звезды начал проявляться музыкальный талант.

Параллельно со школой Алла Борисовна посещала и музыкальную школу по классу фортепиано. А потом окончила музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. Педагоги отмечали у нее абсолютный слух и яркий голос (меццо-сопрано с широким диапазоном).

Карьера Пугачевой началась в 1965 году — 16-летняя певица записала первую песню "Робот" для программы "С добрым утром!" на Всесоюзном радио. А настоящий успех пришел к ней в 1975 году после выступления на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии, где она выступила с песней "Арлекино". За этим последовали и другие хиты — "Посидим, поокаем", "Очень хорошо", "Все могут короли", "Женщина, которая поет" и другие.

К 1976 году Пугачева уже была звездой всесоюзного масштаба, а к 1980-м — национальным символом. Она собрала многомиллионную армию фанатов, ее музыкой восхищались не только в Советском союзе, но и далеко за его пределами.

Не последнюю роль в этом сыграла харизматичность и яркая внешность Аллы Борисовны. Она была смелой и дерзкой, носила яркий выразительный макияж и копну пышных рыжих волос. Артистка будоражила советского зрителя стройной фигурой и необычными сценическими образами с короткими платьями и высокими сапогами на каблуках. Алла Борисовна покоряла своей уверенностью и умением держаться на сцене.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тайнах гимнастки Алины Кабаевой. Что известно о первой любви, детях и пластике любовницы Путина.