Россияне в восторге: Пугачева выпустила две песни о войне, но не все так однозначно (видео)

В сети бурно обсуждают две новые песни Пугачевой о войне

Известная российская певица Алла Пугачева, которая уехала с семьей из РФ после полномасштабного вторжения в Украину, внезапно представила две новых песни. Обе композиции посвящены войне, однако есть нюанс — это песни не о той войне, которую сейчас развязала Россия в Украине, а якобы посвящены другим войнам.

"Телеграф" расскажет, что известно о новых песнях 75-летней Аллы Борисовны и как на них отреагировали россияне.

Новые песни Пугачевой — что известно

Во вторник, 1 апреля, на официальном ютуб-канале примадонны были опубликованы две новых композиции — "Мама" и "Поцелуи войны". Авторами этих композиций указаны сама Пугачева, а также Андрей Мисин и Андрей Ордынец.

Первая композиция "Мама" — это даже не песня, а музыкально оформленный диалог матери и сына, погибшего на войне. В тексте звучат строки убитой горем матери: "Как я могла отпустить тебя, сын, как могла. В этот ужаснейший бой". А также сына, который уверяет, что жива его душа.

Вторая композиция "Поцелуи войны" — это музыкальная баллада о войне, которая якобы вдохновлена событиями Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, когда советские войска прорвали оборону финской армии. Хотя слушая ее, очень четко представляется, как российские оккупанты будут петь эту песню Пугачевой под гитару где-то на фронте в Украине.

Надо сказать, что россияне бурно отреагировали на новые песни от Аллы Пугачевой, ведь она в последнее время не так часто делает музыкальные премьеры и практически не выступает. Многие россияне пишут восторженные комментарии и слова благодарности за такие трогательные песни о войне.

Комментарии под песнями Пугачевой на ютуб-канале

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