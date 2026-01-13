От тихих браков до скандальных клипов: что известно о женщинах Сергея Жадана

В браках писатель был 12 и 15 лет

Сергей Жадан – известный украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки". В браке он был дважды, а также имел роман с Кристиной Соловий и вероятные отношения с нардепомСоломией Бобровской.

Что следует знать

Сергей Жадан был в браке со Светланой Олешко и Ириной Куницыной — от обеих отношений у него есть дети — сын Иван и дочь Мария

После второго развода писатель имел роман с Кристиной Соловий

Появление народного депутата Соломии Бобровской на обложке музыкального альбома Жадана в 2024 году спровоцировало обсуждение их предполагаемого романа

Что известно о первом браке Жадана

В 1995-м Сергей Жадан впервые женился на Светлане Олешко — режиссере харьковского театра "Арабески". Свою семью они строили около двенадцати лет.

Сергей Жадан со Светланой Олешко. Фото: соцсети

У пары появился первенец – сын Иван. После развода с женой в 2008 году Сергей сохранял с сыном и бывшей избранницей дружеские отношения. Сейчас Ивану 29 лет. Писатель делился, что если его сын изъявит желание приобщиться к силам обороны, он его поддержит.

Светлана Олешко, Сергей Жадан, их сын Иван и дочь Сергея. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

Светлана ушла из жизни в 2024 году. Оно долго боролось с болезнью, вероятно онкологией, как сообщала Оксана Забужко. Светлана продолжала работать во время войны, даже несмотря на недуг, последние годы она провела в Польше.

Светлана Олешко. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

Что известно о втором браке Сергея Жадана

В 2008 году Жадан вступил в брак с Ириной Куницыной. Они познакомились в харьковском издательстве, где Ирина работала с книгами Жадана. Это был второй и более долгий по времени брак писателя.

У супругов родилась дочь Мария. Об Ирине публично известно не так много. Пара всегда пыталась держать личное вне медийного шума, и их союз не был публичным.

Сергей Жадан с экс-женой Ириной и дочерью Марией. Фотото: Facebook

Однако в 2023 году пара официально разорвала брак — решение суда признало, что они давно не живут вместе и не поддерживают общий быт. Процесс прошел без публичного конфликта, обе стороны даже не явились на заседание суда, попросив рассмотреть дело без их участия. Ирина руководила благотворительным фондом Сергея, однако осталась ли она до сих пор на этом посту, — неизвестно.

Сергей Жадан и Ирина Куницына. Фото: Facebook

Роман с Кристиной Соловий

После развода с Ириной в СМИ начали активно обсуждать возможные новые отношения Жадана с певицей Кристиной Соловий. В 2022 году они снялись вместе в клипе на песню "Юность", где сыграли страстно целующуюся влюбленную пару.

Также они были замечены в одном из львовских парков в апреле 2023 года. Жадан и Соловий гуляли, держась за руки.

Сергей Жадан и Кристина Соловий. Фото: соцсети

Позже пара выпустила общий трек — "Сердце" и клип к нему. В видеоролике Кристина сидела на троне в красном корсете.

Сергей Жадан и Кристина Соловий на шоу "20:23". Фото: скриншот YouTube

Сама Соловий в интервью Маше Ефросининой рассказывала, что их отношения начались еще до войны, когда они активно общались онлайн и даже начали встречаться в реальной жизни. Их роман закончился по инициативе певицы, ведь она призналась, что влюбилась в другого.

Слухи о романе с Соломией Бобровской

В 2024 году в медиапространстве начали появляться слухи о романе между Сергеем Жаданом и народным депутатом Соломией Бобровской, представительницей партии "Голос". Они появились после того, как политик оказалась на обложке альбома группы "Жадан и Собаки".

Обложка к альому группе "Жадан и Собаки". Фото: instagram.com/solomia.bobrovska

