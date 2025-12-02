Борговий кошмар українських зірок. Як Козловський виплатив мільйони і скільки Соловій винна Вакарчуку

Борг погашався навіть коштом воєнної зарплати артиста

В українському шоубізнесі фінансові зобов’язання між артистами та їхніми продюсерами рідко стають надбанням громадськості. Лише два випадки викликали широкий резонанс: судова суперечка Віталія Козловського з Ігорем Кондратюком та мирне зобов’язання Христини Соловій перед Святославом Вакарчуком.

Що потрібно знати:

Козловський понад 10 років судився з Ігорем Кондратюком через виконання старих хітів

Соловій визнала, що залишається винна лідерові "Океану Ельзи" майже 30 тисяч доларів

Роки судів і повне погашення боргу

Після 9 років успішної співпраці Віталій Козловський у 2012 році розірвав контракт із продюсером Ігорем Кондратюком та вирішив розпочати сольну кар’єру самостійно. Каменем спотикання стали права на пісні, записані в період їхньої спільної роботи. За умовами контракту, після відходу артист не мав права виконувати ці композиції без дозволу правовласника (тобто Кондратюка).

Козловський продовжував виконувати старі хіти на своїх концертах, що спричинило численні судові позови з боку Кондратюка. Суди ухвалили стягнути зі співака компенсацію за порушення авторських прав.

Суди тривали понад 10 років. Козловський неодноразово заявляв, що сума боргу є непомірною і що він не вважає себе винним. Кондратюк наполягав на виконанні закону, при цьому загальна сума боргу разом із пенею та судовими витратами досягла приблизно 2 мільйонів гривень.

Після мобілізації співака до лав ЗСУ стало відомо, що частина його військової зарплати автоматично списується на погашення боргу перед колишнім продюсером. Вже у травні 2025 року Кондратюк та Козловський публічно підтвердили, що всю суму боргу було виплачено і конфлікт офіційно вичерпано.

Майже 30 тисяч доларів за домовленістю

Христина Соловій потрапила під крило Святослава Вакарчука після участі у шоу "Голос країни" у 2013 році. Лідер гурту "Океан Ельзи" став її продюсером і запропонував унікальні умови співпраці: він інвестував у запис першого альбому та кліпів, але без підписання "рабського" контракту, який би пов’язував співачку на довгі роки. Співачка озвучила точну суму, яку винна Вакарчуку — 27 тисяч доларів.

1 грудня 2025 року Соловій дала коментар Люкс ФМ, заявивши, що цей борг досі не виплачено. Вона наголосила, що вдячна продюсеру за його внесок та має намір повернути гроші.

Неважливо, пробачив він мені чи ні цей борг — я налаштована його віддати, бо це справедливо так, як це було згідно з домовленостями Христина Соловій

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк дав свіже інтерв’ю проєкту "Слава+". Український продюсер розповів, з ким з артистів продовжує дружити та спілкуватися.