"Я не забираю, я повертаю своє": Кондратюк відповів на закиди Козловського щодо зарплати

Екс-продюсер назвав суми, які одержав від колишнього підопічного

Український продюсер та громадський діяч Ігор Кондратюк публічно відповів на закиди та звинувачення колишнього підопічного Віталія Козловського, який зараз служить у ЗСУ, щодо боргів та зарплати. Як розповідав "Телеграф", напередодні Козловський опублікував пост у своєму Instagram, в якому заявив, що екс-продюсеру перераховують частину його військової зарплати за рахунок боргів.

"Військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і штраф до держбюджету", — розповів Віталій Козловський у своєму посту.

За словами артиста, судових проваджень є декілька, тому після всіх відрахувань залишається приблизно половина, але й залишки на його карті блокує виконавча служба. Тож він живе практично без грошей

У відповідь на закиди Козловського та на хейт, який обрушився після цього поста, Ігор Кондратюк у своєму Facebook заявив, що Козловський "як завжди – обманює". За його словами, у серпні він отримав 4608,26 гривні, у вересні – 4586,70 гривні. А це – 20% від цьогорічної зарплати Віталія Козловського. І якщо у співака майже нічого не залишається, то, як припускає Кондратюк, його гроші списують за інші борги чи кредити.

"Так що шановні побратими ВК, я не забираю ні всієї його зарплати, ні навіть значної частини. До того ж я не маю права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу. Читайте закони! А вони кажуть: я не забираю, я повертаю своє", — заявив Ігор Кондратюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ігор Кондратюк прокоментував скасування концерту Лободи. Екс-продюсер вважає Лободу колаборанткою та підтримує скасування її концертів.