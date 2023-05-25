"Ми не в праві толерувати тих людей, які толерували з 2014 року росію": Кондратюк про відміну концерту Лободи

Кондратюк вважає Лободу колаборанткою і підтримує скасування концертів співачки

У Києві зі скандалом скасували концерт співачки Світлани Лободи, який планувався акурат після Дня Незалежності цього року. На цей крок організатори заходу, розважальний комплекс Osocor Residence, пішли після хвилі хейту в мережі та заяв активістів і артистів.

Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк вважає, що обурення суспільства – мінімальна реакція, яка могла бути. Свою думку про "скасування" Лободи в Україні він висловив в коментарі "Телеграфу".

Так, концерт Лободи анонсувався як благодійний, що мав на меті зібрати кошти на ремонт одного з відділень лікарні Охматдит у Києві. Правда, із закладом артист не узгоджувався, а співробітники медустанови виступили проти такої непроханої допомоги.

"У мене багато претензій до Лободи, але вони, мені здається, давно мною озвучені. У мене більше претензій до цього розважального центру Osocor, який раптом вирішив, що з колаборанткою Лободою можна зробити концерт. Тут у людей точно мозків немає. Я не знаю, що це за люди, здається, вони сповідують не просто "какая разніца", а інший погляд", — зазначає Кондратюк.

Продюсер розділяє реакцію суспільства на спроби "повернення" співачки. Зазначимо, що проти концерту Лободи виступив репер Ярмак, а також активіст Сергій Стерненко, який бойкотував діяльність артистки й у 2017 році.

"Ми не маємо права толерувати тих людей, які толерували з 2014 року росію, бо вона була окупанткою. Якщо ми так зробимо, то виникне дуже небезпечна внутрішньополітична ситуація. Люди, які зараз в окопах не перший місяць, ходили по коліна в воді, мерзли взимку, коли вони побачать, що Свєта Лобода буде трясти своєю дупою десь під Києвом для зрозуміло якої публіки… Туди ж не підуть ветерани, нормально налаштовані громадяни, туди підуть ті, кому реально все по барабану, включаючи те, яка влада буде у їхній державі. Ці люди (захисники. – Ред.) цього не зрозуміють", — вважає Кондратюк.

Телеведучий закликає не допускати подібних ситуацій і врешті-решт покласти цьому край. Лободу можна заборонити на персональному рівні, за його словами, у тому числі певні механізми може передбачити влада.

"Я б на місці Міністерства культури розіслав такі собі рекомендаційні листи всім розважальним закладам. Мовляв, дивіться, ви, звичайно, можете запрошувати таку-то, але Міністерство культури попереджає вас, що в тому числі само відомство буде робити все для того, щоб ці концерти було зірвано. І хай тоді подають в суд на Міністерство культури і доводять, що вони мають право це робити. Хотів би подивитись бодай на один суд, який менеджмент Свєти Лободи виграє у концертного майданчика, що відмовив у концерті. В концертних майданчиків знайдеться безліч аргументів на користь скасування. Один із них, найперший — безпека, її ніхто не зможе гарантувати. Вони ж не наймуть армію охоронців, тим паче, багато охоронців служать зараз на фронті", — висловився Кондратюк.

Продюсер пригадує не менший скандал навколо концерту російського репера у 2021 році. Тоді путініст Баста приїхав виступати в столицю України, хоча активно брав участь у російській пропаганді та навіть відвідував анексований росією Крим.

"Це просто маячня. Це так само недолуго, як ті недолугі люди, які привезли Басту в 2021 році в Київ. Це мінімальна реакція. Хай радіють, що не спалили Osocor в першу же ніч після появи оголошення. І це не є ніяка не екстремістська заява. Я відкрив рота, коли побачив, що таке можливо! В Osocor повинен бути другий день народження цього комплексу, день, коли вони відмінили концерт Лободи", — додав Кондратюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Світлана Лобода намагається повернутися в український шоу-бізнес. Пісні українською, виступи з прапорами, благодійність, світлини з київською перепічкою… Правда, спроби артистки "перевзутися" українці сприймають по-різному.