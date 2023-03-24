Лобода розповіла, чому розважала росіян після 2014-ого і чому "перевзулась" (відео)

40-річна артистка відповіла, чому не залишилась у рф, як деякі її українські колеги-зрадники

Скандальна співачка Світлана Лобода, яка роками будувала кар’єру у росії, розповіла, чому продовжувала виступати в країні-агресорці після подій 2014 року і чому обрала сторону батьківщини після повномасштабного вторгення рф в Україну.

У відвертому інтерв'ю з блогеркою Раміною Есхакзай 40-річна артистка зізналась, що після подій Майдану ще не зрозуміла, що відбувається. За словами Світлани, тоді вона була ще "малою", яка мріяла про велику сцену і славу, а "політикою", як назвала Лобода агресію росії проти України, не цікавилась.

Світлана Лобода про виступи в росії після 2014

"Тому, що була мала, не усвідомлювала. Не знала, до чого це може призвести. Тому, що була зациклена тільки на собі. Розумію, що це було дуже неправильно. Я раніше завжди казала, що не питайте про політику, я зовсім нічого не розумію. Але дуже гарно розуміла, що не треба їхати до Криму, виступати ні на одному політичному концерті. На це було табу", — розповіла співачка.

Чому Лобода не розуміла, що йде війна

Артистка відповіла, що була зациклена тільки на своїй кар'єрі і її мрія про популярність і велику сцену почала здійснюватись: "Не до кінця всі розуміють, що я покинула, але я була там (в росії — ред.) артистом номер один. В мене було все, нормальне життя, я заробляла великі гроші, дуже багато гастролювала. Для мене були відкриті всі двері".

Коли виконавиця дізналась, що почалась війна, вона відчула себе маленькою дівчинкою: ходила по кімнаті з тремтячими руками, була розгублена. Але, як зізнається Лобода, вона чітко розуміла, що треба збирати речі і моментально виїжджати з росії і забути про цю країну. Завдяки своєму вихованню, зі слів зірки, вона не могла зробити інакше.

Світлана Лобода "перевзулась"?

Артистка розуміє критику і хейт у свій бік, коли кажуть, що вона "перевзулась", адже багато років розважала росіян. "Ми працювали там, люди (українці — ред.) пережили дуже багато горя. Для них слово "росія" це просто тригер, вони не можуть з цим змиритись і я їх розумію", — відповіла артистка.

Світлана Лобода говорить, що наразі вона не може жити інакше і порівняла себе з тими українськими артистами, які і далі продовжують замовчувати війну і жити в рф: "Невже ж було краще, якби я залишилась там і працювала, робила вигляд, що нічого не відбувається, як багато роблять наші українські артисти, які працюють там? І вони навіть не під санкціями. Я не знаю, як їм жити далі".

Нагадаємо, що співачка Світлана Лобода багато років працювала в росії, брала участь у тамтешніх шоу. Після російського нападу у лютому 2022-го підтримала Україну. Приїжджала на свою малу батьківщину до Ірпеня, на що українці відреагували неоднозначно. В одному з інтерв’ю зізналася, що їй соромно через те, що вона не цікавилася подіями у рідній країні після 2014 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення рф в Україну, зникли з російських радіостанцій. Проте мовчуни – Ані Лорак, Йолка, Maruv, теж уродженці українських міст, – цензури уникли.