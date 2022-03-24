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Опальна Loboda вперше назвала вторгнення рф в Україну війною: Рідні досі під Києвом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Світлана Лобода Новина оновлена 24 березня 2022, 23:27
Світлана Лобода

Співачка, яка тривалий час жила в росії, звернулася до воїнів ЗСУ

У той час як українські зірки не перестають підтримувати українських військових і записуються до лав добровольців та волонтерів, як це зробила секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф’єва, її колега Світлана Лобода лише на 29-й день протистояння з армією рф визнала — в Україні йде справжня війна.

На своєму каналі в Telegram 39-річна артистка звернулася зі словами подяки до українських ЗСУ.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, в життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України… Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну кожен день, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зломити жодної армії у світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі!", — написала співачка.

Крім того, Лобода, яка народилася в Ірпені, який зараз нещадно обстрілюється російськими окупантами, зізналася, що її рідні досі перебувають під Києвом.

"Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу і сльози неможливо зупинити", — пише Лобода.

Тим часом доки рашисти зазнають колосальних втрат серед особового складу, українські бійці на фронті співають народні пісні, надихаючись українською культурою. Так, в Ірпені під час обстрілу прозвучала українська народна пісня "Якби я мала крила орлині".

Теги:
#Україна #Війна #Лобода #Ірпінь #Світлана Лобода #Окупанти #ЗСУ
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