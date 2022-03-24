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Україну не перемогти: в Ірпені під вогнем бійці заспівали народну пісню (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ірпінь сьогодні Новина оновлена 24 березня 2022, 17:20
Ірпінь сьогодні

Поки рашисти удобрюють українську землю, українці підкріплюють бойовий дух народною культурою

Україна веде війну з росією вже цілий місяць. Поки російські окупанти намагаються просунутися вглиб нашої країни, при цьому зазнають колосальних втрат серед особового складу, українські бійці на фронті співають народні пісні, надихаючись українською культурою.

Так, в Ірпені під час обстрілу прозвучала українська народна пісня "Якби я мала крила орлині". Відео виконання українським бійцем поділилися у Facebook.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Українців неможливо перемогти! Українська народна пісня лунає посеред мінометного обстрілу в Ірпіні. Ну ж бо і ми заспіваймо з наших позицій та заграємо на усіх наших інструментах та покажемо що ми козацького роду!", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війна росії проти України показала не тільки неспроможність рф як військової держави, а й привела країну-агресора до провалу. Нещодавно в мережі з’явився "Гімн справжньої росії", зібраний зі звуків війни.

Теги:
#Київська область #Пісні #Ірпінь
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