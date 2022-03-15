Рус

В мережі з'явився "Гімн справжньої росії", зібраний зі звуків війни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
753
Російська армія несе в українські міста тільки вбивства та розруху Новина оновлена 15 березня 2022, 20:11
Російська армія несе в українські міста тільки вбивства та розруху

Російський гімн зі звуків вистрілів значно більше підходить державі-агресору.

Україна двадцятий день поспіль протистоїть збройній агресії російських окупантів і за цей час для більшості українського народу стали звичними страшні звуки війни — звуки літаків, вибухи, танкові залпи та нескінченна стрілянина.

Щоб підтримати Україну та засудити злочини росіян, креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao & 7CS переписала гімн російської федерації. Тепер він складається виключно зі звуків війни, які окупанти вже 20-й день сіють в Україні.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

""Anthem of True Russia" зібрали зі звуків вибухів, ракетних ударів, танкових залпів, сирен повітряної тривоги, стрілянини, криків та плачу. Справжніх звуків. Усі ці звуки було взято з сотень документальних відеозаписів з України", — йдеться у релізі креативної спільноти.

Послухати "Anthem of True Russia" можна також на спеціальному сайті, на Spotify та Apple Music.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Звук #Постріли #Музика
ПАРЄ
Новини Європи
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ПАРЄ
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Категорія
Лондон ввів санкції проти "кремлеботів" та псевдовчених
Великобританія вдарила санкціями по російській "фабриці тролів" та псевдонауковій пропаганді: подробиці
Дата публікації
Категорія
За колабораціонізм каратимуть досить суворо
В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм: що це означає
Дата публікації
Категорія
Олег Мітяєв
Убитий "Азовцями" генерал-майор окупантів виявився командиром елітної дивізії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців