В мережі з'явився "Гімн справжньої росії", зібраний зі звуків війни

Російський гімн зі звуків вистрілів значно більше підходить державі-агресору.

Україна двадцятий день поспіль протистоїть збройній агресії російських окупантів і за цей час для більшості українського народу стали звичними страшні звуки війни — звуки літаків, вибухи, танкові залпи та нескінченна стрілянина.

Щоб підтримати Україну та засудити злочини росіян, креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao & 7CS переписала гімн російської федерації. Тепер він складається виключно зі звуків війни, які окупанти вже 20-й день сіють в Україні.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

""Anthem of True Russia" зібрали зі звуків вибухів, ракетних ударів, танкових залпів, сирен повітряної тривоги, стрілянини, криків та плачу. Справжніх звуків. Усі ці звуки було взято з сотень документальних відеозаписів з України", — йдеться у релізі креативної спільноти.

Послухати "Anthem of True Russia" можна також на спеціальному сайті, на Spotify та Apple Music.