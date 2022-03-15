Ворог змінює тактику: Арестович розповів, до чого треба готуватися

На думку чиновника, ворог може розпочати бомбардування балістичними ракетами та закликав українців бути до цього готовими

На двадцятий день війни українських захисників з російськими окупантами ворог вирішив частково змінити тактику та зосередити основні зусилля в напрямках зони ООС, а також міст Маріуполь та Миколаїв.

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Відповідну інформацію у вівторок, 15 березня, під час чергового пресбрифінгу оприлюднив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами російські нацисти упродовж трьох діб не застосовують бойову авіацію по містах Київ, Харків та Суми, адже вони перекинули усі свої зусилля на бомбардування в зоні ООС та у місті Маріуполь.

Попри потужний наступ ворожої армії, українські захисники, які перебувають у лавах Збройних сил України, на думку Арестовича, продовжують демонструвати найкращі зразки військового мистецтва у світі.

Також він зазначив, що сили протиповітряної оборони України й надалі зосереджені на знищенні російських літальних апаратів та додав, що нацисти планують зміщувати свої основні зусилля в напрямку ракетних ударів балістичними ракетами, до чого українці обов'язково мають бути готовими.

Звернення до українського населення від Арестовича

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник президента України Олексій Арестович розповів журналісту Дмитру Гордону про подальшу долю тимчасово окупованого Криму, наголосивши, що Україна навряд чи відмовиться від своїх територій.