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Арестович розповів, що буде з Кримом: можливі сценарії Кіпру та КНДР

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Україна навряд чи відмовиться від своїх територій Новина оновлена 15 березня 2022, 14:01
Україна навряд чи відмовиться від своїх територій

Дипломати шукають інші варіанти, які влаштують усі сторони

Є багато варіантів, що може бути з тимчасово окупованими територіями Криму, Донецької та Луганської областей України, визнання "незалежності" яких хоче росія.

Про них радник президента України Олексій Арестович розповів журналісту Дмитру Гордону, повідомляє "Телеграф".

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Чиновник засумнівався, що Україна визнає Крим та квазіутворення "Л/ДНР" у рамках Донецької та Луганської областей, як того хоче росія: "Я не думаю, що ми на це підемо".

"Але є різні механізми, є версії спільного управління під міжнародною адміністрацією. Є різні приклади з історії; та ж Туреччина зі своїм Кіпром, — вона вважає Кіпр своїм, але ніхто у світі цього більше не визнає", — наголосив Арестович.

"Є варіант Північної Кореї, — продовжив він. — Вони воювали-воювали 50 років, а тепер там спеціальні економічні зони діють у прикордонні, Північна Корея разом із Південною спільно піднімають знищену раніше територію".

"Є мільйон варіантів, я думаю, наша дипломатія впорається, тому що в цій історії задіяні не тільки двосторонні відносини, а ціла система країн", — підсумував радник президента.

Як повідомляв "Телеграф", згідно з останніми опитуваннями, під час війни в Україні різко зросла кількість людей, які вважають за необхідне використовувати всі можливості для повернення окупованих територій, — і впала до мінімуму кількість людей, готових віддати Крим та Донбас Росії.

Теги:
#Кіпр #Крим #КНДР #Донбас #Олексій Арестович
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