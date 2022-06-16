Співачку розкритикували за те, що вона досі не назвала справжнього винуватця війни

Українська співачка Світлана Лобода, яка лише на 29-й день визнала, в Україні йде справжня війна, у середу, 15 червня, приїхала до Ірпіня, який лише зараз почав повертатися до нормального життя після обстрілу російських загарбників.

Артистка, яка виступала раніше в росії, на власні очі побачила зруйновані вулиці рідного міста. Про свій приїзд Лобода розповіла в Інстаграмі.

Чому росії не виграти війну проти України?

"...Я не знаю, що має статися, щоб УКРАЇНЦІ пробачили все те, що відбувалося тут!... Ірпінь. 112 день війни”, — написала співачка.

Читайте також: Категорія Lifestyle Регіну Тодоренко розпекли в мережі за хвастощі дорогими курортами та мовчання про війну Зазначимо, що артистка переїхала до Канади разом із сином та чоловіком на початку літа.

У коментарях до цього посту українці вказали співачці на те, що вона досі не назвала справжнього винуватця кровопролитної війни — росію та її президента володимира путіна.

Нагадаємо, що на 100-й день російсько-української війни у Світлани Лободи відбулася прем’єра україномовної пісні та кліпу на неї під назвою "Молитва". Артистка співає про події в Україні та обіцяє бути поряд зі своїми земляками. Її фанати зазначили, що співачку хоч і засудили раніше за багаторічну роботу в росії, але вона не відмовилася від своєї країни та не поводиться байдуже, на відміну від своїх колег Таїсії Повалій та Ані Лорак.