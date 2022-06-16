"Однією попою на двох стільцях?": Лободу захейтили за приїзд в Ірпінь, розбомблений росіянами
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Співачку розкритикували за те, що вона досі не назвала справжнього винуватця війни
Українська співачка Світлана Лобода, яка лише на 29-й день визнала, в Україні йде справжня війна, у середу, 15 червня, приїхала до Ірпіня, який лише зараз почав повертатися до нормального життя після обстрілу російських загарбників.
Артистка, яка виступала раніше в росії, на власні очі побачила зруйновані вулиці рідного міста. Про свій приїзд Лобода розповіла в Інстаграмі.
Чому росії не виграти війну проти України?
"...Я не знаю, що має статися, щоб УКРАЇНЦІ пробачили все те, що відбувалося тут!... Ірпінь. 112 день війни”, — написала співачка.
У коментарях до цього посту українці вказали співачці на те, що вона досі не назвала справжнього винуватця кровопролитної війни — росію та її президента володимира путіна.
Нагадаємо, що на 100-й день російсько-української війни у Світлани Лободи відбулася прем’єра україномовної пісні та кліпу на неї під назвою "Молитва". Артистка співає про події в Україні та обіцяє бути поряд зі своїми земляками. Її фанати зазначили, що співачку хоч і засудили раніше за багаторічну роботу в росії, але вона не відмовилася від своєї країни та не поводиться байдуже, на відміну від своїх колег Таїсії Повалій та Ані Лорак.