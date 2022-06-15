Регіну Тодоренко розпекли в мережі за хвастощі дорогими курортами та мовчання про війну

Зазначимо, що артистка переїхала до Канади разом із сином та чоловіком на початку літа.

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка раніше заявила, що тема війни в Україні "руйнує її сім’ю", а заміжня вона за російським співаком Владом Топаловим, продовжує ігнорувати той факт, що її батьківщину продовжують бомбардувати російські окупанти. І її рідну Одесу, до речі, теж. Зате вона активно постить фото з відпочинку, і періодично скаржиться на своє "важке життя", що дуже дратує багатьох користувачів.

Після святкування свого дня народження, яке було 14 червня, Регіна опублікувала кілька публікацій на своїй сторінці в Інстаграм, на яких показала, як розважається у Ванкувері, Канада, куди вони переїхали на початку червня. І саме ці фото спричинили нову хвилю негативу, яких вилився на Тодоренко в мережі.

"А потім знову був ковід у вагітність і запалення трійчастого нерва" — написала ведуча під одним з опублікованих знімків, чим і викликала хвилю обурення в мережі (адже про це набагато важливіше написати, ніж про повномасштабну війну на твоїй батьківщині).

У коментарях їй "насипали" багато різних повідомлень, серед яких можна знайти пояснення причин її хвороби, а також підписники вже знайшли їй місце, де вона може підлікуватися.

Варто зазначити, що Тодоренко опублікувала ще кілька знімків із відпочинку, на яких вона ще з плоским животом, проте зараз вона на останніх місяцях вагітності. А у підписі до фото ведуча повідомила, що подарувала своїм батькам поїздку в Дубай.

Нагадаємо, раніше опальна телеведуча, родом з Одеси Регіна Тодоренко, заявила, що в її сім’ї "накладено вето" на політичні теми, у той час, як навіть голлівудські знаменитості кричать на весь світ про війну в нашій країні.