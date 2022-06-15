Регину Тодоренко распекли в сети за хвастовство дорогими курортами и молчание о войне

Отметим, что артистка переехала в Канаду вместе с сыном и мужем в начале лета.

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая ранее заявила, что тема войны в Украине "разрушает ее семью", а замужем она за российским певцом Владом Топаловым, продолжает игнорировать тот факт, что ее родину продолжают бомбить российские оккупанты. И ее родную Одессу кстати тоже. Зато она активно постит фото с отдыха, и периодически жалуется на свою "трудную жизнь", что очень бесит многих пользователей.

После празднования своего дня рождения, которе было 14 июня, Регина опубликовала несколько публикаций на своей странице в Инстаграм, на которых показала, как развлекается в Ванкувере, Канада, куда они переехали в начале июня. И именно эти фото стали причиной новой волны негатива, которых вылился на Тодоренко в сети.

"А потом снова был ковид в беременность и воспаление тройничного нерва" — написала ведущая под одним из опубликованных снимков, чем и вызвала волну негодования в сети (про это ведь намного важнее написать, чем о полномасштабной войне на твоей родине).

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В комментариях ей "насыпали" много разных сообщений, среди которых можно найти и объяснения причин ее болезни, а также подписчики уже нашли ей место, где она может подлечиться.

Стоит отметить, что Тодоренко опубликовала еще несколько снимков с отдыха, на которых она еще с плоским животиком, однако сейчас она на последних месяцах беременности. А в подписи к фото, ведущая сообщила, что подарила своим родителям поездку в Дубай.

Напомним, ранее опальная телеведущая, родом из Одессы Регина Тодоренко, заявила, что в ее семье "наложено вето" на политические темы в то время как даже голливудские знаменитости кричат на весь мир о войне в нашей стране.