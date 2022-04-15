"Тебя никто домой не ждет": Тодоренко объяснила, почему молчит о войне и разозлила одесситов

По словам опальной телеведущей, темыо политике "разрушают ее семью"

Скандальная певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые прокомментировала свое молчание о войне в Украине, которая длится уже 37-й день.

Пока украинские звезды, и даже голливудские знаменитости кричат на весь мир о войне в нашей стране и самоотвержено помогают ВСУ, опальная телеведущая, родом из Одессы, заявила, что в ее семье "наложено вето" на политические темы. Напомним, что ее муж Влад Топалов — россиянин.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве – в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", — так объясняет свою молчаливую позицию сбежавшая в россию Тодоренко.

Одесситы — земляки телеведущей, которая обрела популярность именно в Украине, бурно высказались ей в комментариях под видео, в котором она с психологом обсудила, что пришло время "спасать себя". При этом украинцы отметили, что правдивые комментарии телеведущая попросту удаляет.

"Что, слабо не удалять комментарии? Все ненавидят? Ах, какая жаль! Вам ещё и въезд закроют"; "Регина, приезжайте в Одессу, в гости к своим родителям! Посмотрите как тут бороться с гневом"; "удаляешь комментарии одесситов? тебя никто домой не ждет! ты уже всем все показала" "Привет из Одессы! Спокойно спишь, рассуждаешь о семье ? А мы вот нет ! Не хочешь погулять по Ланжерону ? Забудь ! Ты ж уже забыла о своих родных-одесситах ! После нашей победы тебе здесь нет места ! Это твой выбор!" "Как там ваш родной город? Близкие? Душа не болит?"

Напомним, что только несколько дней назад появилась информация о перегруппировке кораблей российского флота, которые уже три недели пытаются атаковать Одессу. Это им не удается из-за плохой погоды, а также отчаянного сопротивления, получаемого украинскими защитниками.

Недавно бойцы ВСУ ликвидировали российскую ДРГ, которая пыталась высадиться на берег в Одесской области. При попытке занять берег украинские военные уничтожили вражеский десант.