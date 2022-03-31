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Відомий голлівудський режисер волонтерить в охопленій війною Україні (фото та відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кері Фукунага — режисер фільму "Не час помирати" (2021) Новина оновлена 31 березня 2022, 22:32
Кері Фукунага — режисер фільму "Не час помирати" (2021)

Слідом за Шоном Пеном українцям без розголосу вирішив допомогти Кері Фукунага

Україну, яка відбивається від російських окупантів вже 36-й день, відвідав американський режисер, сценарист та кінооператор Кері Фукунага.

З Інстаграм Фукунага стало відомо, що близько тижня він перебував у Львові, а тепер режисер знаходиться в Києві. Як повідомляють ЗМІ, Фукунага допомагає проєкту World Central Kitchen, який забезпечує їжею біженців.

Американський режисер багато спілкується з волонтерами, а також ділиться на своїй сторінці фотографіями українців, які намагаються впоратися із наслідками війни.

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Кері Фукунага — американський кінорежисер, сценарист і кінооператор. Найбільш відомий як режисер фільмів "Без імені" (2009), "Джейн Ейр" (був номінований на Оскар, 2011), "Безрідні звірі" (2015) та серіалу "Справжній детектив" (отримав "Еммі", 2014).

Раніше повідомлялося, що американський актор, режисер і продюсер Шон Пенн приїхав до України ще до початку вторгнення росії, щоб знімати документальний фільм, і розмовляв із президентом Зеленським.

Після того, як почалася війна, знаменитість не покинув Київ та активно підтримував українців. Він допомагає українським біженцям у Польщі та впевнений у перемозі України у боротьбі з росією.

Теги:
#Україна #Війна #Кері Фукунага #Чи не час помирати
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