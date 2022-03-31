Відомий голлівудський режисер волонтерить в охопленій війною Україні (фото та відео)

Слідом за Шоном Пеном українцям без розголосу вирішив допомогти Кері Фукунага

Україну, яка відбивається від російських окупантів вже 36-й день, відвідав американський режисер, сценарист та кінооператор Кері Фукунага.

З Інстаграм Фукунага стало відомо, що близько тижня він перебував у Львові, а тепер режисер знаходиться в Києві. Як повідомляють ЗМІ, Фукунага допомагає проєкту World Central Kitchen, який забезпечує їжею біженців.

Американський режисер багато спілкується з волонтерами, а також ділиться на своїй сторінці фотографіями українців, які намагаються впоратися із наслідками війни.

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Кері Фукунага — американський кінорежисер, сценарист і кінооператор. Найбільш відомий як режисер фільмів "Без імені" (2009), "Джейн Ейр" (був номінований на Оскар, 2011), "Безрідні звірі" (2015) та серіалу "Справжній детектив" (отримав "Еммі", 2014).

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Раніше повідомлялося, що американський актор, режисер і продюсер Шон Пенн приїхав до України ще до початку вторгнення росії, щоб знімати документальний фільм, і розмовляв із президентом Зеленським.

Після того, як почалася війна, знаменитість не покинув Київ та активно підтримував українців. Він допомагає українським біженцям у Польщі та впевнений у перемозі України у боротьбі з росією.