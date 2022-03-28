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Зірки "Голлівуду" в ефектному вбранні підтримали Україну на "Оскарі": найкращі фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На церемонії Оскар 2022 багато зір підтримали українців. Новина оновлена 28 березня 2022, 09:17
На церемонії Оскар 2022 багато зір підтримали українців.

Багато гостей церемонії одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.

У 2022-му році 94-а церемонія нагородження головної кінопремії "Оскар 2022" була затьмарена війною в Україні, яка триває вже 33-й день. У зв’язку з цим багато зірок Голлівуду вийшли на червону доріжку з українською національною символікою, щоб висловити підтримку українському народу.

Актори та актриси красувалися на церемонії у шикарних сукнях та костюмах, які прикрашали блакитні стрічки з хештегом #withrefugees на підтримку українських біженців, а також ряд жовто-блакитні значки чи нагрудні хустки у кольорах українського прапора. Серед них: Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Мак Рут, Марк Манджіні, Тео Грін, Даг Хемфілл, Рон Бартлетт та багато інших.

Хто із голлівудських зірок підтримав Україну

Джейсон Момоа

Джеймі Лі Кертіс

Семюел Л Джексон

Френсіс Коппола

Юн Юджан

Дайан Уоррен

Тайлер Перрі

Найвищий із четвірки — Тайлер Перрі
Найвищий із четвірки — Тайлер Перрі

Мак Рут, Марк Манджіні, Тео Грін, Даг Хемфілл та Рон Бартлетт

Марк Манджіні
Марк Манджіні
Тео Грін
Тео Грін

Бенедикт Камбербетч

Джо Вокер

Ніколас Брітел

Лів Ульман

Раніше "Телеграф" писав, що у 2022-му році головну кінопремію року вперше отримав глухонімий від народження актор — Трой Коцур, який, до речі, має українське коріння. Чоловік став "Найкращим актором другого плану", а фільм у якому він грав, "Кода"("CODA: Дитина глухих батьків"), отримав статуетку за "Найкращий фільм 2022".

Також наголосимо, що на церемонії "Оскар 2022" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні, але саму війну чомусь назвали "конфліктом".

Теги:
#Україна #Оскар #Підтримка України #Голлівудські актори #Голлівудські знаменитості
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