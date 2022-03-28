Зірки "Голлівуду" в ефектному вбранні підтримали Україну на "Оскарі": найкращі фото

Багато гостей церемонії одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.

У 2022-му році 94-а церемонія нагородження головної кінопремії "Оскар 2022" була затьмарена війною в Україні, яка триває вже 33-й день. У зв’язку з цим багато зірок Голлівуду вийшли на червону доріжку з українською національною символікою, щоб висловити підтримку українському народу.

Актори та актриси красувалися на церемонії у шикарних сукнях та костюмах, які прикрашали блакитні стрічки з хештегом #withrefugees на підтримку українських біженців, а також ряд жовто-блакитні значки чи нагрудні хустки у кольорах українського прапора. Серед них: Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Мак Рут, Марк Манджіні, Тео Грін, Даг Хемфілл, Рон Бартлетт та багато інших.

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Хто із голлівудських зірок підтримав Україну

Джейсон Момоа

Джеймі Лі Кертіс

Семюел Л Джексон

Френсіс Коппола

Юн Юджан

Дайан Уоррен

Тайлер Перрі

Найвищий із четвірки — Тайлер Перрі

Мак Рут, Марк Манджіні, Тео Грін, Даг Хемфілл та Рон Бартлетт

Марк Манджіні

Тео Грін

Бенедикт Камбербетч

Джо Вокер

Ніколас Брітел

Лів Ульман

Раніше "Телеграф" писав, що у 2022-му році головну кінопремію року вперше отримав глухонімий від народження актор — Трой Коцур, який, до речі, має українське коріння. Чоловік став "Найкращим актором другого плану", а фільм у якому він грав, "Кода"("CODA: Дитина глухих батьків"), отримав статуетку за "Найкращий фільм 2022".

Також наголосимо, що на церемонії "Оскар 2022" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні, але саму війну чомусь назвали "конфліктом".