Глухонімий актор з українським корінням отримав "Оскар": чому "Кода" стала найкращим фільмом 2022 року

Фільм "CODA: Дитина глухих батьків" стала тріумфатором "Оскара 2022".

У ніч із 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі в Dolby Theater відбулася 94-та церемонія нагородження вручення премії "Оскар 2022", яка цього року проходила на тлі війни в Україні.

Головним переможцем церемонії фільм "Кода" (" CODA: Дитина глухих батьків"), який і отримав статуетку за "Найкращий фільм 2022", хоча перемогу спочатку прогнозували картині "Дюна". Також фільм "Кода" здобув перемогу ще у двох номінаціях: "Найкращий адаптований сценарій" та "Найкращий актор другого плану".

"Кращим актором другого плану" став американський актор з українським корінням Трой Коцур. Варто зазначити, що артист є глухим від народження. Він став першим в історії американської кіноакадемії глухим чоловіком-актором, який отримав "Оскар".

"CODA: Дитина глухих батьків": про що фільм

"CODA: Дитина глухих батьків" (CODA) — це комедійно-драматичний фільм 2021 про дорослішання, знятий на основі англомовної французької стрічки "Сімейство Бел'є" (2014). Це зворушлива історія про сім’ю глухих рибалок та їхню доньку, яка мріє вступити до коледжу та стати співачкою.

Головною героїнею є старшокласниця Рубі, яка є єдиним членом сім’ї без проблем із порушенням слуху. Вона найчастіше виступає "зв’язним містком" її глухонімої сім’ї з рештою світу. Проте все змінюється, коли Рубі записується у хор. Її вчитель вражений її талантом і пропонує їй замислитися про музичну кар’єру. І начебто немає жодних перешкод до її вступу до коледжу, але її сім’ї особливо потрібна її допомога.

"CODA: Дитина глухих батьків": трейлер

Варто зазначити, що на "Оскарі 2022" не оминули і війну в Україні. Деякі гості красувалися на червоній доріжці із значками та нагрудними хустками на підтримку біженців із України. На церемонії хвилиною мовчання вшанували жертв війни, проте саму війну чомусь назвали "конфліктом".

Нагадаємо, що напередодні церемонії актор та режисер Шон Пенн закликав до бойкоту церемонії "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити президентові України Володимиру Зеленському.