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Глухонемой актер с украинскими корнями получил "Оскар": почему "Кода" стала лучшим фильмом 2022 года

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Картина про семью глухих рыбаков и их дочь, мечтающую стать певицей. Новость обновлена 28 марта 2022, 07:52
Картина про семью глухих рыбаков и их дочь, мечтающую стать певицей.

Фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" стал триумфатором "Оскара 2022".

В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе в Dolby Theater состоялась 94-я церемония награждения вручения премии "Оскар 2022", которая в этом году проходила на фоне войны в Украине.

Главным победителем церемонии фильм "Кода"("CODA: Ребенок глухих родителей"), который и получил статуэтку за "Лучший фильм 2022", хотя победу изначально прогнозировали картине "Дюна". Также фильм "Кода" получил победу еще в двух номинациях: "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший актер второго плана".

"Лучшим актёром второго плана" стал американский актёр с украинскими корнями Трой Коцур. Стоит отметить, что артист является глухим с рождения. Он стал первым в истории американской киноакадемии глухим мужчиной-актёром, получившим "Оскар".

"CODA: Ребенок глухих родителей": о чем фильм

"CODA: Ребёнок глухих родителей" (англ. CODA) — это комедийно-драматический фильм 2021 года о взрослении, снятый на основе англоязычной французской ленты "Семейство Белье" (2014). Это трогательная история про семью глухих рыбаков и их дочь, мечтающую поступить в колледж и стать певицей.

Главной героиней является старшеклассница Руби, которая является единственным членом семьи без проблем с нарушением слуха. Она чаще всего выступает неким "связным мостиком" ее глухонемой семьи с остальным миром. Однако все меняется, когда Руби записывается в хор. Ее учитель поражен ее талантом и предлагает ей задуматься о музыкальной карьере. И вроде бы нет никаких препятствий к ее поступлению в колледж, но ее семье особенно необходима ее помощь.

"CODA: Ребенок глухих родителей": трейлер

Стоит отметить, что на "Оскаре 2022" не обошли стороной и войну в Украине. Некоторые гости красовались на красной дорожке со значками и нагрудными платками в поддержку беженцев из Украины. На церемонии минутой молчания почтили жертв войны, однако саму войну почему-то назвали "конфликтом".

Напомним, что накануне церемонии актер и режиссёр Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии "Оскар", если Американская киноакадемия не даст выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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#Фильм #Оскар #Лучший фильм
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