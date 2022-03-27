Знаменитый актер призвал бойкотировать "Оскар", если Зеленскому не дадут выступить

Актер пообещал уничтожить свою статуэтку Оскара, если Зеленскому не дадут слово.

Актер и режиссёр Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии "Оскар", если Американская киноакадемия не даст выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом активист рассказал в интервью CNN.

Также актер пообещал уничтожит свою награду Оскара, получившего в 2008 году за роль в фильме "Молоко", если не дадут выступить Зеленскому.

"Я молюсь, что это неправда, но если да, бойкотируйте это и не идите туда. Если Американская киноакадемия таки отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой "Оскар", — заявил Шон Пенн.

Отметим, ранее в сети появилась информация, что президент Украины может выступить на торжественной церемонии награждения. Шон Пенн поддержал эту позицию, но ответа от Американской киноакадемии или президента Украины пока не было.

Ранее сообщалось, что Шон Пенн приехал в Украину еще до начала вторжения россии, чтобы снимать документальный фильм, и разговаривал с президентом Зеленским.

После того, как началась война актер не покинул Киев и активно поддерживал украинцев. Он помогает украинским беженцам в Польше и уверен в победе Украины в борьбе с россией.