Зеленский может выступить на премии "Оскар": подробности

Президент получил приглашение от ведущей кинопремии

Президент Украины Владимир Зеленский может стать частью одного из самых масштабных кинособытий года, выступив на 94-й церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в ночь на 28 марта.

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Как информирует американское издание New York Post, глава украинского государства может выступить на церемонии награждения "Оскар" с видеообращением ко всему миру. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями Американской киноакадемии, пытаясь прийти к выводу, должно ли главное событие киномира оставаться вне политики или все же им стоит высказаться насчет кровавых преступлений российского президента.

Кроме того, издание отмечает, что окончательного решения о том, стоит ли шестому президенту Украины, против которой российская федерация начала полномасштабную войну, приобщаться к главному кинособытию мира нет. Информация о том, в каком формате может пройти обращение, будет ли это прямым включением или Зеленского покажут в видеозаписи, пока неизвестна.

Следует также отметить, что официально давать комментарии представители киноакадемии отказываются. Данные по поводу выступления Зеленского на церемонии украинская сторона пока также не комментировала.

Напомним, что несколькими днями ранее голливудская комедийная актриса Эми Шумер во время эфира на одном из американских ток-шоу заявила, что хотела бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии "Оскар", которая состоится на ночь 28 марта.

По словам звезды, "Оскара" может стать отличным плацдармом для украинского президента, ведь смотрит его миллионы зрителей по всему миру, и Зеленский сможет донести им то, что на самом деле происходит в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что самое масштабное событие года, которого с нетерпением ждут многие поклонники мирового кино, будет проходить в ночь с 27 на 28 марта.