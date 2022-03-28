Укр

На вручении "Оскара" говорили об Украине и почтили память погибших

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Финальная часть сообщения Новость обновлена 28 марта 2022, 06:40
Финальная часть сообщения

Без политических нюансов не обошлось

Церемония награждения кинопремии Оскар прошла без украинского президента Владимира Зеленского, но с почтением погибших в Украине и выраженной украинской повесткой. На вручении кинопремии украинцев вспомнили минутой молчания.

Перед тем, как зал погрузился в тьму, актриса украинского происхождения Мила Кунис представив "Somehow You Do" в исполнении Ребы Макинтайр из "Четырех хороших дней". Эта песня — один из номинантов.

"Недавние глобальные события заставили многих чувствовать себя опустошенными", — сказала актриса и после песни во время минут молчания на экране появился текст про события в Украине.

Перевод текста, показанного на экране
Перевод текста, показанного на экране

В последней части речи киноакадемия призвала поддерживать Украину любым способом. Отметим, что войной вторжение россии названо не было, а лишь "конфликтом".

Также, свою поддержку украине высказали некоторые звезды Голливуда, добавив к традиционно строгому дресс-коду мероприятия элементы в цветах украинского флага. Среди них — Джейсон Момоа и Бенедикт Камбербэтч. Часть знаменитостей надела голубые ленты от ООН с хештегом, относящимся к беженцам из-за войны в Украине.

Знаменитости поддержали Украину на церемонии
Знаменитости поддержали Украину на церемонии

Как ранее писал "Телеграф", фильм "Дюна" получил награду за лучшую операторскую работу и лучший звук и не только.

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#Война #Оскар
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