Критиковал Зеленского и отрекся от родного сына. Что дед Юра из "Сватов" говорит о войне и куда он пропал

В украинском сериале "Сваты" сыграло много российских актеров. В их числе Олеся Железняк, а также Анатолий Васильев, которого зрители запомнили по роли деда Юры. Но после ухода из проекта актер оскандалился своими политическими заявлениями.

Анатолий Васильев был звездой "Сватов", но ушел из сериала после скандала с режиссером и критиковал сценарий

"Дед Юра" поддержал аннексию Крыма и назвал президента Украины Владимира Зеленского "политической марионеткой"

Анатолий Васильев — что о нем известно

Актер Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле, сейчас ему 79 лет. После получения актерского образования он с 1995 года работает в Театре имени Моссовета и снялся более чем в пятидесяти фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в картинах "Экипаж"(1979) и сериал "Сваты".

В украинском проекте Васильев появился с первого по четвертый сезоны (2008–2010), а после ушел из-за конфликта с режиссером Андреем Яковлевым и коллегой по съемкам Федором Добронравовым. Хотя сам актер утверждал, что покинул сериал из-за "поверхностных шуток", а все его предложения развивать сериал по-другому сценаристы не принимали.

В России Васильев продолжает творческую деятельность. Сейчас он реже появляется на экране, но иногда выступает на театральной сцене. Также актер основал "Школу драматического искусства".

Недавно в росСМИ появилась информация, что звезда "Сватов" разорвал связи со своим родным сыном Филиппом и внуками. Васильев с ними не общается уже несколько лет.

Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда экс-жена актер Татьяна Васильева

Что Анатолий Васильев говорит о войне и где он сейчас

Свою позицию Анатолий Васильев демонстрировал еще до начала полномасштабного вторжения. В 2018 году он попал в базу "Миротворец" за посещение аннексированного Россией Крыма, объяснив это тем, что считает полуостров "российским" и "иначе не может быть".

Актер делал абсурдные высказывания об Украине, утверждая, что с началом западной помощи в страну якобы поступили "другие деньги", с помощью которых власть "перепрошивала" сознание людей и воспитывала ненависть к РФ.

Кроме того, Васильев критиковал президента Владимира Зеленского, назвав его "врагом для России" и "политической марионеткой в чужих руках".

Причем марионеткой испуганной, которая не просто двигается по чужой команде, но при этом еще и делает вид, что все, что им совершается, это его собственная инициатива Анатолий Васильев

Страницу в Instagram актер не ведет. Его последняя публикация датирована 2 января 2025 года. Судя по геолокации, он находится в Германии, хотя в профиле указано, что публикации ведет команда Васильева, которая согласовывает с ним все публикации.

