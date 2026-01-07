Укр

Критиковал Зеленского и отрекся от родного сына. Что дед Юра из "Сватов" говорит о войне и куда он пропал

Катерина Любимова
Анатолий Васильев Новость обновлена 07 января 2026, 19:18
Анатолий Васильев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Васильев ушел из сериала после четвертого сезона

В украинском сериале "Сваты" сыграло много российских актеров. В их числе Олеся Железняк, а также Анатолий Васильев, которого зрители запомнили по роли деда Юры. Но после ухода из проекта актер оскандалился своими политическими заявлениями.

Что известно:

  • Анатолий Васильев был звездой "Сватов", но ушел из сериала после скандала с режиссером и критиковал сценарий
  • "Дед Юра" поддержал аннексию Крыма и назвал президента Украины Владимира Зеленского "политической марионеткой"

Анатолий Васильев — что о нем известно

Актер Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле, сейчас ему 79 лет. После получения актерского образования он с 1995 года работает в Театре имени Моссовета и снялся более чем в пятидесяти фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в картинах "Экипаж"(1979) и сериал "Сваты".

Анатолий Васильев в фильме "Экипаж"
Анатолий Васильев в фильме "Экипаж"

В украинском проекте Васильев появился с первого по четвертый сезоны (2008–2010), а после ушел из-за конфликта с режиссером Андреем Яковлевым и коллегой по съемкам Федором Добронравовым. Хотя сам актер утверждал, что покинул сериал из-за "поверхностных шуток", а все его предложения развивать сериал по-другому сценаристы не принимали.

Анатолий Васильев в "Сватах"
Анатолий Васильев сыграл деда Юру в "Сватах"

В России Васильев продолжает творческую деятельность. Сейчас он реже появляется на экране, но иногда выступает на театральной сцене. Также актер основал "Школу драматического искусства".

Анатолий Васильев сейчас, фото
Анатолий Васильев сейчас, Фото: @realanatoliyvasilyev

Недавно в росСМИ появилась информация, что звезда "Сватов" разорвал связи со своим родным сыном Филиппом и внуками. Васильев с ними не общается уже несколько лет.

Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда

экс-жена актер Татьяна Васильева

Анатолий Васильев отрекся от сына и внуков
Анатолий Васильев отрекся от сына и внуков, Фото: РИА Новости

Что Анатолий Васильев говорит о войне и где он сейчас

Свою позицию Анатолий Васильев демонстрировал еще до начала полномасштабного вторжения. В 2018 году он попал в базу "Миротворец" за посещение аннексированного Россией Крыма, объяснив это тем, что считает полуостров "российским" и "иначе не может быть".

Анатолий Васильев в базе "Миротворец"
Анатолий Васильев в базе "Миротворец", Фото: myrotvorets.center

Актер делал абсурдные высказывания об Украине, утверждая, что с началом западной помощи в страну якобы поступили "другие деньги", с помощью которых власть "перепрошивала" сознание людей и воспитывала ненависть к РФ.

Кроме того, Васильев критиковал президента Владимира Зеленского, назвав его "врагом для России" и "политической марионеткой в чужих руках".

Причем марионеткой испуганной, которая не просто двигается по чужой команде, но при этом еще и делает вид, что все, что им совершается, это его собственная инициатива

Анатолий Васильев

Страницу в Instagram актер не ведет. Его последняя публикация датирована 2 января 2025 года. Судя по геолокации, он находится в Германии, хотя в профиле указано, что публикации ведет команда Васильева, которая согласовывает с ним все публикации.

Анатолий Васильев где сейчас
Дед Юра из "Сватов", Фото: @realanatoliyvasilyev

"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Сватов" Даниил Белых. Он играл "папу Жени".

