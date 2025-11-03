Хвалил Зеленского и отвернулся от Путина: где сейчас звезда "Сватов" Кирющенко

В 2024 году Кирющенко снял фильм "Раша, гудбай"

Алексей Кирющенко – известный украинский актер и режиссер, который запомнился игрой в сериале "Сваты". Также он активно сотрудничал с бывшим актером, а теперь президентом Украины – Владимиром Зеленским. Сейчас Кирющенко продолжает жить в Украине, как и исполнительница роли Женьки в "Сватах" Анна Кошмал.

Что нужно знать:

Кирющенко был актером и режиссером сериала "Моя прекрасная няня"

Он отказался от российского паспорта

Кирющенко стал совладельцем компании "Эл-Энерго"

Что известно об Алексее Кирющенко

Кирющенко родился в 1964 году в Харькове. Он учился в Щукинском театральном училище. В течение 10 лет Алексей работал актером в театре имени Вахтангова и режиссером в театре на Таганке, театре имени Рубена Симонова и театре актеров Содружества Таганки.

Алексей Кирющенко, фото из сети

В 2004 году Кирющенко был режиссером и актером ситкома "Моя прекрасная няня". В 2015 году он работал в сериале "Слуга народа" с Владимиром Зеленским. Там Кирющенко тоже был актером и режиссером. Тогда Алексей получил вид на жительство в Украине.

Алексей Кирющенко Владимир Зеленский, фото из сети

Кроме того, Кирющенко сыграл в пятом, шестом и седьмом сезонах сериала "Сваты". Там он воплотил роль Кирилла Долдонова, мужчины из села, который попадает в драки.

Где сейчас и чем занимается Алексей Кирющенко

В 2023 году Кирющенко стал совладельцем компании "Эл-Энерго", занимающейся торговлей электроэнергией. Журналисты Bihus.info выяснили, что компания заключила контракты на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам на сумму более 750 миллионов гривен. Самый большой контракт компания подписала с КП "Днепропроводоканал" на 521 миллион гривен.

Алексей Кирющенко стал совладельцем компании "Эл-Энерго", скриншот Bihus.info

В марте 2024 года в Украине вышел фильм "Раша, гудбай", режиссером которого стал Кирющенко. В нем пропагандистка местного телевидения ДНР Рита попадает в Ужгород, где меняются ее представления об Украине. Ленту раскритиковали украинцы, в частности за то, что Горловку показали российским городом, а героиня представила себя из Мариуполя и рассказывала, что сидела под бомбами. Пользователи писали, что это пренебрежение к людям, которые тяжелыми усилиями выходили из оккупации.

Постер фильма "Раша, гудбай"

В интервью ОBOZ.UA в январе 2025 года Кирющенко сообщил, что получил украинский паспорт еще 5 лет назад. Также он отказался от российского гражданства еще до полномасштабного вторжения. Алексей отметил, что с 2012 года большинство времени живет в Украине. Режиссер рассказал, что его сын является офицером Главного управления разведки. Одна из дочерей Кирющенко проживает в России, где работает в филиале иностранной компании, в то время как две другие живут в Украине.

Кирющенко с сыном, фото из сети

А вот на вопрос журналистки по поводу работы в компании "Эл-энерго", ответил, что хотел попробовать что-то другое: "А почему Ди Каприо открывает рестораны, а Пьер Ришар занимается вином? Люди же устали, переключаются на что-то другое".

Режиссер поделился, что поддерживает связь со многими актерами из "Слуги народа", а вот с путинистами из России не общается. С президентом Украины Владимиром Зеленским он общался еще до начала полномасштабного вторжения России. Также Кирющенко назвал Зеленского "человеком эпохи Возрождения".

Кирющенко назвал Зеленского "человеком эпохи Возрождения", фото из сети

