Готова была ехать на фронт и стрелять в украинцев: что говорит о войне звезда "Сватов" Васильева (фото)

Актриса заявила, что доверяет российскому диктатору

Многие актеры комедийного сериала "Сваты", полюбившиеся украинской аудитории, родом из России. И многие их них после начала полномасштабного вторжения проявили свою настоящую позицию, открыто поддержав кровавую войну. Среди таких — Федор Добронравов и Татьяна Васильева.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась российская актриса и что говорит о войне. Мы узнали некоторые подробности из жизни Татьяны Васильевой.

Татьяна Васильева — что о ней известно

Актриса Татьяна Васильева родилась в 1947 году в Санкт-Петербурге. Ещеё в школе она твердо решила связать жизнь со сценой, поэтому посещала театральные кружки и мечтала о большой актерской карьере.

Татьяна Васильева с 22 лет стала актрисой

После окончания школы Васильева отправилась в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. И в 22 года молодая актриса получила место в Московском театре сатиры, быстро став одной из самых заметных фигур труппы.

Помимо театральных постановок, Васильева активно снималась в кино и на телевидении. Одной из известных ее работ стала роль колоритной и своенравной мамы Ларисы Буханкиной в популярном украинском сериале "Сваты".

Татьяна Васильева в сериале "Сваты"

В проекте она была задействована до шестого сезона, а потом ее убрали из "Сватов". Васильева была недовольна таким решением, заявив, что наверное перешла кому-то дорогу, потому что создатели сериала к ней относились хорошо.

Татьяну Васильеву убрали из "Сватов" после шестого сезона

Сейчас актрисе 78 лет и ее востребованность в кино резко снизилась, но она продолжает активную театральную деятельность. За прошедшие годы Васильева заметно постарела, возрастные изменения сыграли с ней злую шутку.

Татьяна Васильева сильно постарела

Что звезда "Сватов" Татьяна Васильева говорит о войне

Путинистка, которую полюбили благодаря "Сватам", разочаровала поклонников, потому что поддержала агрессию против Украины. Еще в 2015 году Васильева попала в "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины, поскольку посещала с гастролями аннексированный Крым.

Татьяна Васильева поддерживает войну против Украины

Также актриса еще до начала большой войны заявляла, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. А после 22 февраля 2022 года Васильева начала распространять кремлевскую пропаганду и делать абсурдные заявления касательно нашей страны.

Татьяна Васильева делает абсурдные заявления об Украине

Звезда "Сватов" назвала себя ярой патриоткой и даже заявила, что если бы ей было меньше лет, то она бы отправилась в зону так называемой "СВО".

Я люблю Россию. Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда (в зону активных боевых действий, — ред). Я бы бинтовала, стреляла. Я такая патриотка сейчас! Татьяна Васильева

В одном из выпусков шоу "Антонимы" Татьяна Васильева сказала, что Украины как государства якобы больше не существует. По ее словам, территорию страны уже "поделили" между Россией и США, а западные регионы должны "отойти" Польше. Также Татьяна сказала, что давно разорвала связи с украинскими друзьями.

Татьяна Васильева продолжает играть в театре

В интервью за 2024 год звезда сериала "Сваты" сказала, что радуется войне против Украины. Но пожаловалась, что россияне сейчас скованы в передвижении.

Это не та война, которая нас убивает, а та война, при которой мы начинаем жить лучше, реально…Открываются театры, музеи, железные дороги, мосты, продолжается жизнь путинистка

