Поддержал аннексию Крыма и назвал Зеленского "марионеткой": что дед Юра из "Сватов" говорит о войне

В украинском комедийном сериале "Сваты" сыграло множество российских актеров, среди которых Олеся Железняк (Лариса Буханкина) и Анатолий Васильев, запомнившийся по роли деда Юры. Правда, актер покинул сериал после четвертого сезона, затем оскандалился своими заявлениями о сценаристах, а также в целом об Украине.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анатолий Васильев и что говорит о войне. Мы узнали некоторые детали.

Анатолий Васильев — что известно

Актер Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в городе Нижний Тагил. Получив высшее образование, он начал карьеру на сцене, став актером одного из московских театров, где проработал до начала 70-х годов.

В 1995 году Васильев присоединился к коллективу Театра имени Моссовета. Со временем артист стал активно сниматься в кино, однако настоящую популярность ему принесла работа в украинском сериале "Сваты", где его персонаж Юрия Ковалева очень понравился и полюбился зрителям.

Но в "Сватах" Васильев был задействован только до четвертого сезона, затем его "похоронили" сценаристы. Говорили, что у актера не сложились отношения с режиссером и коллегой по сериалу Федором Добронравовым. Но Васильев утверждал, что сам покинул проект, потому что его не устраивали "поверхностные шутки", а все его идеи развивать сериал по-другому сценаристы не принимали.

В России Васильев развивает творческую карьеру, на экране он появляется реже, но продолжает выходить на театральные подмостки. В 2024 году он был задействован в нескольких спектаклях.

Что говорит о войне "дед Юра" Васильев из "Сватов"

Свою позицию Анатолий Васильев продемонстрировал еще до начала полномасштабного вторжения. В 2018 году актер попал в базу "Миротворец" за посещение аннексированного Россией Крыма. Сам Васильев заявил, что считает полуостров "российским" и "это не обсуждается".

Также он делал абсурдные заявления об Украине, например, утверждал, что после начала западной помощи в страну якобы потекли "другие деньги", с помощью которых начали массово "перепрошивать" сознание людей и воспитывать в них ненависть к России.

Более того, Васильев критиковал действия президента Владимира Зеленского, назвав его "врагом для России" и "политической марионеткой в чужих руках".

В силу своей политической неподготовленности он не до конца понимал, что вообще может случиться в перспективе. И сейчас только, думаю, у него открываются глаза на что-то. Но теперь уже сложнее и сложнее свернуть назад и признать свою ошибку. А начиналось все, думаю, в глазах Зеленского радужно Анатолий Васильев

Свою страницу в Instagram актер ведет неактивно, последняя его фотография датирована 2 января 2025 года. Судя по геолокации аккаунта, Васильев находится в Германии, хотя на странице он указал, что профиль ведет его команда, согласовывая с ним все публикации.

