Підтримав анексію Криму та назвав Зеленського "маріонеткою": що дід Юра зі "Сватів" говорить про війну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1056
Васильєв пішов зі "Сватів" і критикував сценарій кінострічки
В українському комедійному серіалі "Свати" зіграло безліч російських акторів, серед яких Олеся Железняк (Лариса Буханкіна) та Анатолій Васильєв, який запам’ятався за роллю діда Юри. Щоправда, актор залишив серіал після четвертого сезону, потім робив скандальні заяви про сценаристів і загалом про Україну.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Анатолій Васильєв та що говорить про війну. Ми дізналися деякі деталі.
Анатолій Васильєв — що відомо
Актор Анатолій Васильєв народився 6 листопада 1946 року у місті Нижній Тагіл. Здобувши вищу освіту, він почав кар’єру на сцені, став актором одного з московських театрів, де пропрацював до початку 70-х років.
У 1995 році Васильєв приєднався до колективу Театру імені Мосради. Згодом артист почав активно зніматись у кіно, проте справжню популярність йому принесла робота в українському серіалі "Свати", де його персонаж Юрія Ковальова дуже сподобався та полюбився глядачам.
Але у "Сватах" Васильєв був залучений лише до четвертого сезону, потім його "поховали" сценаристи. Говорили, що в актора не склалися стосунки з режисером та колегою з серіалу Федором Добронравовим. Але Васильєв стверджував, що сам залишив проэкт, бо його не влаштовували "поверхневі жарти", а всі його ідеї розвивати серіал інакше сценаристи не брали до уваги.
У Росії Васильєв розвиває творчу кар’єру, на екрані він з’являється рідше, але продовжує виходити на театральні підмостки. У 2024 році він був залучений у кількох виставах.
Що говорить про війну "дід Юра" Васильєв із "Сватів"
Свою позицію Анатолій Васильєв продемонстрував ще до початку повномасштабного вторгнення. У 2018 році актор потрапив до бази "Миротворець" за відвідування анексованого Росією Криму. Сам Васильєв заявив, що вважає острів "російським" і "це не обговорюється".
Також він робив абсурдні заяви про Україну, наприклад, стверджував, що після початку західної допомоги в країну нібито "потекли" інші гроші, за допомогою яких почали масово "перешивати" свідомість людей і виховувати в них ненависть до Росії.
Щобільше, Васильєв критикував дії президента Володимира Зеленського, назвавши його "ворогом для Росії" та "політичною маріонеткою в чужих руках".
Через свою політичну непідготовленість він не до кінця розумів, що взагалі може статися в перспективі. І зараз тільки, гадаю, у нього розплющуються очі на щось. Але тепер уже складніше і складніше звернути назад і визнати свою помилку. А починалося все, думаю, в очах Зеленського райдужно
Свою сторінку в Instagram актор веде неактивно, остання його фотографія датована 2 січня 2025 року. Судячи з геолокації облікового запису, Васильєв перебуває в Німеччині, хоча на сторінці він зазначив, що профіль веде його команда, погоджуючи з ним усі публікації.
"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає будинок, де знімали "Сватів". Його зруйнували росіяни?