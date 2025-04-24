Заперечує алкоголізм і критикує Зеленського: де зараз Валюха зі "Сватів", яка підтримує війну

Актриса знімалася в українському серіалі "Свати"

Тетяна Кравченко — відома російська актриса українського походження, яка набула великої популярності після зйомок в українському серіалі "Свати", який виходив і на російському телевізійному ринку. Артистка була близько знайома з тоді ще актором та продюсером Володимиром Зеленським, а тепер критикує його. А ще підтримує вторгнення РФ в Україну та вбивства людей, які колись любили дивитися "Свати".

"Телеграф" розповість, що відомо про Тетяну Кравченко, яка запам’яталася роллю Валюхи у серіалі "Свати", де вона зараз і що говорить про Зеленського та війну в Україні.

Що відомо про Тетяну Кравченко

Акторка народилася в Донецьку 9 грудня 1953 року, зараз їй 69 років. У молодості вона перебралася до Москви, де почала навчатися акторській майстерності. Там же згодом почала служити в театрі "Ленком". На екрані дебютувала у 1977 році у фільмі "Приезжая". Загалом на її рахунку понад 140 ролей у фільмах та серіалах.

Найбільшу популярність Тетяні Кравченко приніс серіал "Свати", що його знімала студія "Квартал 95" під керівництвом Володимира Зеленського. Актриса була близько знайома з майбутнім президентом України, проте тепер відгукується про нього не найкращими словами.

Відомо, що Кравченко двічі була одружена. Перший її студентський шлюб був із художником-постановником Школи-студії МХАТ Володимиром Лавінським. Актриса навіть завагітніла у цьому шлюбі, проте вирішила позбутися дитини на зорі кар’єри. Через два роки вона розлучилася з чоловіком.

У другому шлюбі із продюсером Дмитром Горбачевським Тетяна Кравченко народила доньку Ганну. Союз розпався через шість років, а актриса на той час зробила ще один аборт, оскільки чоловік її змусив — він не хотів другої дитини.

Варто зазначити, що Кравченко неодноразово підозрювали в алкоголізмі. У пресі довго ходили чутки про залежність актриси, а масла у вогонь підлив колега по театру Станіслав Садальський. Він звинуватив артистку в алкоголізмі, коли вона пропустила їхню спільну виставу. Сама актриса заперечує у себе алкогольну залежність.

Зазначимо, що незважаючи на вік та явні ознаки алкоголізму, Тетяна Кравченко продовжує грати у театрі "Ленком" та зніматися у російських серіалах.

Що Кравченко говорить про Зеленського та війну в Україні?

Тетяна Кравченко всіма фібрами душі підтримує Путіна та агресивну війну Кремля в Україні. Більше того, актриса заявила, що якби була молодшою, то сама вирушила б медсестрою на фронт, допомагати окупантам.

Щодо Зеленського, то Кравченко вважає, що "на нього сильно вплинули". За словами актриси, колись вони багато спілкувалися та сміялися, сидячи за одним столом, а тепер він "забороняє російську мову та спалює книги". Цікаво, а що сталося?

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