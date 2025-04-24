Отрицает алкоголизм и критикует Зеленского: где сейчас Валюха из "Сватов", которая поддерживает войну

Актриса снималась в украинском сериале "Сваты"

Татьяна Кравченко — известная российская актриса украинского происхождения, которая получила большую популярность после съемок в украинском сериале "Сваты", который выходил и на российском телевизионном рынке. Артистка была близко знакома с тогда еще актером и продюсером Владимиром Зеленским, а теперь критикует его. А еще поддерживает вторжение РФ в Украину и убийства людей, которые когда-то любили смотреть "Сваты".

"Телеграф" расскажет, что известно о Татьяне Кравченко, которая запомнилась ролью Валюхи в сериале "Сваты", где она сейчас и что говорит о Зеленском и войне в Украине.

Что известно о Татьяне Кравченко

Актриса родилась в Донецке 9 декабря 1953 года, сейчас ей 69 лет. В молодости она перебралась в Москву, где начала учится актерскому мастерству. Там же спустя время начала служить в театре "Ленком". На экране дебютировала в 1977 году в фильме "Приезжая". Всего на ее счету более 140 ролей в фильмах и сериалах.

Наибольшую популярность Татьяне Кравченко принес сериал "Сваты", который снимала студия "Квартал 95" под руководством Владимира Зеленского. Актриса была близко знакома с будущим президентом Украины, однако теперь отзывается о нем не самыми добрыми словами.

Известно, что Кравченко дважды была замужем. Первый ее студенческий брак был с художником-постановщиком Школы-студии МХАТ Владимиром Лавинским. Актриса даже забеременела в этом браке, однако решила избавиться от ребенка на заре карьеры. Спустя два года она развелась с мужем.

Во втором браке с продюсером Дмитрием Горбачевским Татьяна Кравченко родила дочь Анну. Союз распался через шесть лет, а актриса к тому времени сделала еще один аборт, так как муж ее вынудил — он не хотел второго ребенка.

Стоит отметить, что Кравченко не раз подозревали в алкоголизме. В прессе долго ходили слухи о зависимости актрисы, а масла в огонь подлил коллега по театру Станислав Садальский. Он обвинил Кравченко в алкоголизме, когда она пропустила их совместный спектакль. Сама актриса отрицает у себя алкогольную зависимость.

Отметим, что несмотря на возраст и явные признаки алкоголизма, Татьяна Кравченко продолжает играть в театре "Ленком" и сниматься в российских сериалах.

Что Кравченко говорит о Зеленском и войне в Украине?

Актриса Татьяна Кравченко всеми фибрами души поддерживает Путина и агрессивную войну Кремля в Украине. Более того, актриса заявила, что если бы была моложе, то сама бы отправилась медсестрой на фронт, помогать оккупантам.

Что касается Зеленского, то Кравченко считает, что "на него сильно повлияли". По словам актрисы, когда-то они много общались и смеялись, сидя за одним столом, а теперь он "запрещает русский язык и сжигает книги". Интересно, а что случилось?

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