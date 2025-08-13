Готова була їхати на фронт і стріляти в українців: що говорить про війну зірка "Сватів" Васильєва (фото)

Актриса заявила, що довіряє російському диктатору

Багато акторів комедійного серіалу "Свати", яких любила українська аудиторія, родом з Росії. І багато з них після початку повномасштабного вторгнення продемонстрували свою справжню позицію, відкрито підтримавши криваву війну. Серед таких – Федір Добронравов та Тетяна Васильєва.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася російська актриса та що говорить про війну. Ми дізналися деякі подробиці з життя Тетяни Васильєвої.

Тетяна Васильєва — що про неї відомо

Актриса Тетяна Васильєва народилася 1947 року в Санкт-Петербурзі. Ще в школі вона твердо вирішила пов’язати життя зі сценою, тому відвідувала театральні гуртки та мріяла про велику акторську кар’єру.

Тетяна Васильєва з 22 років стала акторкою

Після закінчення школи Васильєва вирушила до Москви, де вступила до Школи-студії МХАТ. І у 22 роки молода актриса отримала місце в Московському театрі сатири, швидко ставши однією з найпомітніших постатей трупи.

Крім театральних постановок, Васильєва активно знімалася у кіно та на телебаченні. Однією з відомих її робіт стала роль колоритної та норовливої мами Лариси Буханкіної у популярному українському серіалі "Свати".

Тетяна Васильєва у серіалі "Свати"

У проєкті вона була залучена до шостого сезону, а потім її прибрали із "Сватів". Васильєва була незадоволена таким рішенням, заявивши, що, напевно, перейшла комусь дорогу, тому що творці серіалу до неї ставилися добре.

Тетяну Васильєву прибрали зі "Сватів" після шостого сезону

Наразі актрисі 78 років та її затребуваність у кіно різко знизилася, але вона продовжує активну театральну діяльність. За минулі роки Васильєва помітно постаріла, вікові зміни зіграли з нею злий жарт.

Тетяна Васильєва сильно постаріла

Що зірка "Сватів" Тетяна Васильєва говорить про війну

Путіністка, яку полюбили завдяки "Сватам", розчарувала шанувальників, бо підтримала агресію проти України. Ще у 2015 році Васильєва потрапила до "Миротворця" за порушення державного кордону України, оскільки відвідувала з гастролями анексований Крим.

Тетяна Васильєва підтримує війну проти України

Також актриса ще до початку великої війни заявляла, що довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. А після 22 лютого 2022 року Васильєва почала поширювати кремлівську пропаганду та робити абсурдні заяви щодо нашої країни.

Тетяна Васильєва робить абсурдні заяви про Україну

Зірка "Сватів" назвала себе затятою патріоткою і навіть заявила, що якби їй було менше років, то вона вирушила б у зону так званої "СВО".

Я люблю Росію. Якби мені було менше років, я б теж поїхала туди (в зону активних бойових дій — ред). Я би бинтувала, стріляла. Я така патріотка зараз! Тетяна Васильєва

В одному із випусків шоу "Антоніми" Тетяна Васильєва сказала, що України як держави нібито більше не існує. За її словами, територію країни вже "поділили" між Росією та США, а західні регіони мають "відійти" до Польщі. Також Тетяна сказала, що давно розірвала зв’язки з українськими друзями.

Тетяна Васильєва продовжує грати у театрі

В інтерв’ю за 2024 рік зірка серіалу "Свати" сказала, що радіє війні проти України. Але поскаржилася, що росіяни нині скуті у пересуванні.

Це не та війна, яка нас вбиває, а та війна, за якої ми починаємо жити краще, реально… Відкриваються театри, музеї, залізниці, мости, триває життя путіністка

