Мовчить про війну і не хоче в Україну: куди зникла зірка серіалу "Солодке життя" харків'янка Марта Носова

Актриса і танцівниця збудувала кар’єру в Москві, хоча родом вона з Харкова

Марта Носова — російська актриса і танцівниця родом із Харкова, яка прославилася роллю у серіалі "Солодке життя". Після успіху серіал продовжили ще на кілька сезонів, і у них актриса також відіграла головну роль. Однак приголомшливий успіх непрофесійної актриси не привів її до нових ролей — Носова ніби зникла з радарів.

"Телеграф" розповість, що відомо про українку Марту Носову, яка живе і будує кар’єру в Росії.

Марта Носова народилася у Харкові

Марта Носова — що про неї відомо

Російська актриса і танцівниця українського походження Марта Носова народилася 12 серпня 1984 року в Харкові, сьогодні їй виповнився 41 рік. Вона з дитинства захоплювалася танцями, і вже у 15 років заробляла на життя, виступаючи у клубах із програмами go-go танців.

Марта закінчила Харківську державну академію фізичної культури, факультет спортивного танцю. Вона не лише професійна танцівниця, а ще й педагог та хореограф-постановник.

Марта Носова зіграла головну роль у серіалі "Солодке життя"

Після закінчення академії Носова переїхала до Москви, де почала співпрацювати з балетом Алли Духової "Тодес". Також у російській столиці Марта закінчила Державне училище циркового та естрадного мистецтва імені М.М. Румянцева, отримавши спеціалізацію естрадного танцю.

Марта Носова є чемпіонкою світу зі спортивних танців. Також вона учасниця безлічі телешоу, пов’язаних із танцями. А у 2014 спробувала себе як актрису, знявшись у серіалі "Солодке життя", де їй дісталася головна роль.

Марта Носова незаміжня і не має дітей

Серіал виявився успішним, навіть незважаючи на те, що головну роль у ньому виконала недосвідчена та непрофесійна акторка Марта Носова. Згодом "Солодке життя" продовжили ще на два сезони, в яких харків’янка продовжувала зніматися.

Однак, незважаючи на успіх у цьому серіалі, більше їй не пропонували важливих та цікавих ролей. Марта зіграла ще кілька епізодичних ролей і зникла з радарів. Як виявилося, вона зосередилася на танцювальній кар’єрі, не прагнучи акторської слави.

Марта Носова професійна танцівниця

Марта Носова і війна в Україні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року Марта Носова зайняла мовчазну позицію. Вона публічно ніде не коментувала атаки РФ на Україну та її рідне місто Харків, яке зазнає особливо сильних бомбардувань весь цей час.

Марта Носова зіграла кілька епізодичних ролей у російських серіалах

Схоже, українка Марта Носова обрала мовчати про війну з огляду на свої професійні успіхи в Росії, щоб не втратити статусу та заробітку. Також, судячи з даних у мережі, актриса і танцівниця залишається жити та працювати у Москві.

Марта Носова бере участь у тематичних фотосесіях

