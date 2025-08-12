Молчит о войне и не хочет в Украину: куда пропала звезда сериала "Сладкая жизнь" харьковчанка Марта Носова

Актриса и танцовщица построила карьеру в Москве, хотя родом она из Харькова

Марта Носова — российская актриса и танцовщица родом из Харькова, которая прославилась ролью в сериале "Сладкая жизнь". После успеха сериал продлили еще на несколько сезонов, и в них актриса также сыграла главную роль. Однако ошеломляющий успех непрофессиональной актрисы не привел ее к новым ролям — Носова как будто пропала с радаров.

Марта Носова родилась в Харькове

Марта Носова — что о ней известно

Российская актриса и танцовщица украинского происхождения Марта Носова родилась 12 августа 1984 года в Харькове, сегодня ей исполнился 41 год. Она с детства увлекалась танцами, и уже в 15 лет зарабатывала на жизнь, выступала в клубах с программами go-go танцев.

Марта закончила Харьковскую государственную академию физической культуры, факультет спортивный танец. Она не только профессиональная танцовщица, но еще и педагог и хореограф-постановщик.

Марта Носова сыграла главную роль в сериале "Сладкая жизнь"

После окончания академии Носова переехала в Москву, где начала сотрудничать с балетом Аллы Духовой "Тодес". Также в российской столице Марта окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева, получив специализацию эстрадного танца.

Марта Носова является чемпионкой мира по спортивным танцам. Также она участница множества телешоу, связанных с танцами. А в 2014 попробовала себя как актрису, снявшись в сериале "Сладкая жизнь", где ей досталась главная роль.

Марта Носова не замужем и не имеет детей

Сериал оказался успешным, даже несмотря на то, что главную роль в нем исполнила неопытная и непрофессиональная актриса Марта Носова. Спустя время "Сладкую жизнь" продолжили еще на два сезона, в которых харьковчанка продолжала сниматься.

Однако несмотря на успех в этом сериале, больше ей не предлагали важных и интересных ролей. Марта сыграла еще несколько эпизодических ролей и пропала с радаров. Как оказалось, она сосредоточилась на танцевальной карьере, не стремясь к актерской славе.

Марта Носова профессиональная танцовщица

Марта Носова и война в Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года, Марта Носова заняла молчаливую позицию. Она публично нигде не комментировала атаки РФ на Украину и ее родной город Харьков, который подвергается особенно сильным бомбежкам все это время.

Марта Носова сыграла несколько эпизодических ролей в российских сериалах

Похоже, украинка Марта Носова выбрала молчать о войне, учитывая свои профессиональные успехи в России, чтобы не потерять статус и заработки. Также, судя по данным в сети, актриса и танцовщица остается жить и работать в Москве.

Марта Носова принимает участие в тематических фотосессиях

