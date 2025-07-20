Рус

Була за Україну, але "перевзулася"? Лайма Вайкуле дивно висловилася про війну

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лайма Вайкуле заявила, що росіяни та українці майже однакові Новина оновлена 20 липня 2025, 19:36
Лайма Вайкуле заявила, що росіяни та українці майже однакові. Фото Колаж Телеграфу

Раніше співачка підтримувала Україну

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка раніше підтримувала Україну у війні з Росією, висловила неоднозначну позицію. У 2023 році артистка організовувала фестиваль, присвячений допомозі нашій країні, а тепер заявила, що насправді "всі проти всіх", а мова тут узагалі ні до чого.

Співачка пошкодувала російськомовних людей і навіть згадала про те, що її колеги-росіяни страждають за кордоном. Про це Лайма Вайкуле розповіла на одному з латвійському YouTube каналі — "Латвійське радіо 4".

Артистка зауважила, що вона "проти війни", але заявила, що її слова перекручують і нібито показують так, що вона "проти Росії". Вайкуле сказала, що війна — це страшно, але мова тут ні до чого. За її словами, між росіянами та українцями майже немає різниці.

Лайма Вайкуле
Фото: скріншот з відео

Також Вайкуле обурилася, що її вважають "іноагенткою" в РФ. За її словами, мистецтво не повинне бути у політичному полі. Проте Вайкуе переконана, що головна зброя — це не ракети, а любов. На її думку, якби ці кошти витрачалися на онкохворих, а не зброю, усі були б щасливими. Російську мову вона назвала "жертвою війни", а мілітаризацію — марною.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла Слава Камінська, яка була у гурті "НеАнгели". Артистка виїхала з України ще на початку повномасштабного вторгнення і знайшла нового коханого.

Теги:
#Співачка #Лайма Вайкуле #Війна в Україні