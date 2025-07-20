Була за Україну, але "перевзулася"? Лайма Вайкуле дивно висловилася про війну

Раніше співачка підтримувала Україну

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка раніше підтримувала Україну у війні з Росією, висловила неоднозначну позицію. У 2023 році артистка організовувала фестиваль, присвячений допомозі нашій країні, а тепер заявила, що насправді "всі проти всіх", а мова тут узагалі ні до чого.

Співачка пошкодувала російськомовних людей і навіть згадала про те, що її колеги-росіяни страждають за кордоном. Про це Лайма Вайкуле розповіла на одному з латвійському YouTube каналі — "Латвійське радіо 4".

Артистка зауважила, що вона "проти війни", але заявила, що її слова перекручують і нібито показують так, що вона "проти Росії". Вайкуле сказала, що війна — це страшно, але мова тут ні до чого. За її словами, між росіянами та українцями майже немає різниці.

Фото: скріншот з відео

Також Вайкуле обурилася, що її вважають "іноагенткою" в РФ. За її словами, мистецтво не повинне бути у політичному полі. Проте Вайкуе переконана, що головна зброя — це не ракети, а любов. На її думку, якби ці кошти витрачалися на онкохворих, а не зброю, усі були б щасливими. Російську мову вона назвала "жертвою війни", а мілітаризацію — марною.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла Слава Камінська, яка була у гурті "НеАнгели". Артистка виїхала з України ще на початку повномасштабного вторгнення і знайшла нового коханого.